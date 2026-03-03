La verdad incómoda sobre el Mundial 2026: mucha demanda, pero no a cualquier precio
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La venta de boletos para el Mundial 2026 muestra una realidad menos idealizada: la demanda existe, pero los altos precios y la segmentación del mercado están dejando asientos disponibles incluso en partidos de gran exposición
Por años, la narrativa alrededor del Mundial ha sido simple: boletos agotados, demanda histórica y estadios garantizados al 100%. Pero el proceso de venta para 2026 —con Estados Unidos como epicentro— está revelando una verdad más compleja: sí hay demanda récord, pero no todo se vende solo... y no todo precio es sostenible.
Hace apenas días, la FIFA aseguró que “todos” los partidos del Mundial 2026 estaban agotados. Sin embargo, casi de inmediato abrió una ventana inesperada de venta para más de 60 de los 104 partidos. Si todo estaba vendido, ¿por qué ofrecer “una oportunidad adicional exclusiva” con “disponibilidad extremadamente limitada”?
La respuesta no es que el Mundial no interese. Es que el mercado sí tiene límites.
TE PUEDE INTERESAR: Mundial 2026: FIFA cancela 40% de reservas de hotel en CDMX a tres meses del torneo
El mito de los 508 millones de solicitudes
La FIFA presume más de 508 millones de solicitudes de boletos en su fase inicial. El número impresiona, pero no cuenta la historia completa.
Las solicitudes se concentran en:
Final y semifinales; Cuartos y octavos; Partidos de Argentina, México, Inglaterra, Brasil, Francia; Juegos en ciudades con alta conexión cultural o turística.
Eso explica por qué en la reciente ventana de venta no aparecieron muchos de esos encuentros. Lo que sí apareció fueron boletos —principalmente de Categoría 1 y 2, los más caros— para partidos con selecciones de menor arrastre global.
En otras palabras: la demanda es real, pero está segmentada.
El caso incómodo: Estados Unidos vs. Paraguay
El dato más revelador no es que haya boletos disponibles para Nueva Zelanda o Austria. Es que el partido inaugural de Estados Unidos —ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles— no se ha agotado.
Y no es un tema deportivo. Es un tema de precio: Categoría 1: 2,735 dólares; Categoría 2: 1,940 dólares; Categoría 3: 1,120 dólares.
Fue el tercer partido más caro de toda la fase de grupos, solo detrás de las semifinales. Para muchos aficionados estadounidenses, el cálculo fue simple: asistir a otros partidos de grupo cuesta menos de una tercera parte.
El mensaje del mercado fue claro: el entusiasmo existe, pero no es incondicional.
Un Mundial dinámico... con precios rígidos
En prácticamente todos los partidos, los boletos más económicos (Categoría 3 y 4) desaparecen primero. Lo que permanece disponible son los más caros.
Eso sugiere un fenómeno clásico de sobreprecio en la parte alta de la curva. No es falta de interés; es sensibilidad al precio. Incluso en Estados Unidos, el mercado deportivo más grande del mundo, existe un umbral psicológico.
Y cuando la FIFA altera su propio calendario de ventas para “mover inventario”, envía una señal inequívoca: el plan original no está funcionando exactamente como se proyectó.
¿Fracaso? No. Ajuste.
Lo más probable es que la mayoría de los partidos terminen llenos. Faltan meses y la fase de “venta de última hora” aún no inicia formalmente. Pero la pregunta estratégica es otra:
¿Bajará la FIFA los precios? ¿Liberará paquetes más accesibles?¿Aplicará precios dinámicos como ya ocurre en la NFL o la NBA?
El Mundial 2026 será el más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y tres países sede. Pero también será el primero verdaderamente sometido a la lógica del mercado estadounidense.
Y en ese mercado, la pasión no cancela la racionalidad económica.
El aprendizaje es claro: puedes tener el evento más poderoso del planeta, pero si te desconectas del punto de precio adecuado, incluso el partido inaugural del anfitrión puede quedarse con asientos disponibles.
En los negocios —y el futbol moderno es un negocio monumental— la demanda no solo se mide por interés. Se confirma cuando alguien paga.
Estará jugando el mundo.