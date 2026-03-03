La verdad incómoda sobre el Mundial 2026: mucha demanda, pero no a cualquier precio

Por años, la narrativa alrededor del Mundial ha sido simple: boletos agotados, demanda histórica y estadios garantizados al 100%. Pero el proceso de venta para 2026 —con Estados Unidos como epicentro— está revelando una verdad más compleja: sí hay demanda récord, pero no todo se vende solo... y no todo precio es sostenible.

Hace apenas días, la FIFA aseguró que “todos” los partidos del Mundial 2026 estaban agotados. Sin embargo, casi de inmediato abrió una ventana inesperada de venta para más de 60 de los 104 partidos. Si todo estaba vendido, ¿por qué ofrecer “una oportunidad adicional exclusiva” con “disponibilidad extremadamente limitada”?

La respuesta no es que el Mundial no interese. Es que el mercado sí tiene límites.

El mito de los 508 millones de solicitudes

La FIFA presume más de 508 millones de solicitudes de boletos en su fase inicial. El número impresiona, pero no cuenta la historia completa.

Las solicitudes se concentran en:

Final y semifinales; Cuartos y octavos; Partidos de Argentina, México, Inglaterra, Brasil, Francia; Juegos en ciudades con alta conexión cultural o turística.

Eso explica por qué en la reciente ventana de venta no aparecieron muchos de esos encuentros. Lo que sí apareció fueron boletos —principalmente de Categoría 1 y 2, los más caros— para partidos con selecciones de menor arrastre global.

En otras palabras: la demanda es real, pero está segmentada.

El caso incómodo: Estados Unidos vs. Paraguay

El dato más revelador no es que haya boletos disponibles para Nueva Zelanda o Austria. Es que el partido inaugural de Estados Unidos —ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles— no se ha agotado.

Y no es un tema deportivo. Es un tema de precio: Categoría 1: 2,735 dólares; Categoría 2: 1,940 dólares; Categoría 3: 1,120 dólares.

Fue el tercer partido más caro de toda la fase de grupos, solo detrás de las semifinales. Para muchos aficionados estadounidenses, el cálculo fue simple: asistir a otros partidos de grupo cuesta menos de una tercera parte.

El mensaje del mercado fue claro: el entusiasmo existe, pero no es incondicional.