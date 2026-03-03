Saltillo: Vinculan a proceso a José ‘N’ por homicidio calificado en caso de riña en bar
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El imputado enfrentará el proceso por el delito de homicidio calificado con alevosía y brutal ferocidad
En una audiencia que se prolongó por poco más de cinco horas, una jueza de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de José “N”, al considerar que existen datos de prueba suficientes que establecen la probable comisión del delito en la muerte de Juan Carlos, joven de 24 años que falleció tras ser agredido en el exterior del bar Rabbit el pasado mes de febrero.
La autoridad judicial determinó que hay elementos para procesar al imputado por el delito de homicidio calificado con alevosía y brutal ferocidad, y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: capturan a presunto responsable de matar a joven afuera de bar
De acuerdo con los datos expuestos por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la madrugada del 9 de febrero, tras un altercado entre dos grupos al interior del bar Rabbit. El primer enfrentamiento se registró alrededor de las 12:10 horas en el área VIP del establecimiento; sin embargo, luego de ser separados por el personal de seguridad, la agresión continuó en el exterior del inmueble.
La Fiscalía sostuvo que José actuó con alevosía al descender del bar para confrontar nuevamente a Juan Carlos, quien se encontraba junto a su grupo de amigos. Según el testimonio de siete testigos, el imputado le propinó un golpe contundente en la cabeza que lo dejó “noqueado e inconsciente” de forma inmediata. Además, se argumentó que el impacto provocó su caída al pavimento, ocasionándole un segundo golpe de consideración.
Controversia médica y argumentos de la defensa
Durante la audiencia, la defensa de José, integrada por los abogados Jesús Jasso Fraire y Juan Carlos Degollado, intentó descartar la existencia de dolo, al señalar que se trató de una riña y que su cliente no tuvo la intención de privarlo de la vida.
Uno de los puntos más debatidos fue la atención médica inicial. Se expuso que, tras ingresar a un hospital privado al norte de Saltillo, la familia informó en un primer momento que el joven había sido agredido con un bate de béisbol en un presunto asalto; posteriormente se aclaró que se trató de un golpe con la mano. La defensa utilizó esta variación en la versión para cuestionar la consistencia del relato.
Asimismo, argumentó que las complicaciones médicas no serían atribuibles directamente a su cliente, ya que aproximadamente dos horas después del ingreso hospitalario se firmó un alta voluntaria al considerar que el joven se encontraba estable. Señaló que esta decisión habría interrumpido el tratamiento oportuno, pese a que días después un neurólogo sugirió una intervención quirúrgica.
La resolución judicial
En respuesta, el Ministerio Público sostuvo que las complicaciones que llevaron a Juan Carlos a ser intubado y, finalmente, a fallecer el 26 de febrero, derivaron del golpe inicial presuntamente propinado por José.
La jueza coincidió con este planteamiento al señalar que la agresión fue el detonante de la cadena de acontecimientos que culminaron en el deceso. Con la vinculación a proceso, el imputado permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria por homicidio calificado.