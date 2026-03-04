POLITICÓN: Reforma electoral tambalea mientras Morena regatea votos con aliados del PT y el Verde

I. QUINIELA

La situación jurídica de Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, será definida el próximo sábado, luego que sus abogados solicitaran la duplicidad del término constitucional, lo cual supone la posibilidad de aportar pruebas que lleven a desestimar las acusaciones en su contra. La estrategia jurídica de la excandidata priista al Senado, quien se encuentra detenida en un Centro de Reinserción Social Femenil, implica, a decir de los entendidos, que podría ser cuestión de horas para que ella apunte en dirección de quien le instruyó para participar en la fabricación en contra del morenista Waldo Fernández.

II. ONDA EXPANSIVA

¿Qué quiere decir esto? Que para librar el problema en que se encuentra metida, Barrón Perales bien podría decir que ella “solamente siguió instrucciones”. ¿De quién? La única opción es la de su jefe, en cuya dirección se encuentran concentradas todas las miradas, pues pocos tienen duda de que el objetivo fundamental de este proceso es el alcalde regio Adrián de la Garza. Eso no implica que al tricolor le vaya a pasar algo en lo inmediato... porque tampoco se trata de eso.

III. ‘NO VA A PASAR’

Jericó Abramo fue tajante: la reforma electoral de Morena no va a pasar. Cuestionó que una iniciativa de ese calibre nazca desde el Ejecutivo y no desde una demanda ciudadana real. Sobre la propuesta de que los plurinominales salgan a buscar el voto, advirtió que puede sonar democrática, pero entraña riesgos: listas manipulables y “acordeones” como los que, afirma, ya se vieron en la elección judicial. Para el diputado priista, el problema no es el discurso de austeridad o cercanía, sino quién controla el diseño y la operación del sistema.

IV. DINERO Y CONTROL

Abramo también alertó que reducir 25 por ciento el financiamiento público podría abrir la puerta a mayores presiones de intereses privados e incluso al riesgo de dinero ilícito en campañas. Para el legislador, abaratar la democracia no necesariamente la fortalece. Aun así, considera improbable que la reforma prospere, pues ni el PT ni el Verde estarían del todo convencidos. En el Congreso, más que la narrativa, pesa la aritmética. Y cuando los aliados empiezan a titubear, cualquier mayoría se vuelve frágil.

V. MENSAJES CRUZADOS

Aunque algunos legisladores del Verde han expresado reservas frente a la reforma electoral, la dirigencia nacional del partido salió de inmediato a marcar distancia. Aclararon que esas opiniones son personales y que la postura oficial se fijará hasta conocer formalmente la iniciativa. El contraste no pasó inadvertido, sobre todo después de que el senador Manuel Velasco afirmara que, en términos generales, coinciden hasta en 95 por ciento con la propuesta. Traducción política: el tema sigue en negociación. Y es que en reformas de este tamaño, los votos se negocian.

VI. LA PREGUNTA CLAVE

Por eso nada está definido todavía. El hecho de que el Partido Verde haya salido a matizar a sus propios legisladores revela que el asunto se está procesando en las cúpulas partidistas. Las reformas electorales suelen resolverse en las mesas de negociación y no en el debate público. Así que el desenlace aún está por verse. La duda que empieza a circular en el ambiente político es otra: si los aliados dudan, ¿qué estarán negociando para alinearlos? Porque en política, los acuerdos casi siempre tienen precio... ¿o no?

VII. ¿HEROÍNA O VILLANA?

La ya bautizada como “Lady relojes” y a quien la Fiscalía de Federico Fernández identificó desde el lunes como “Verónica N”, ha generado posturas ambivalentes entre el público. Y es que, aun cuando lo que hizo es un delito –estafar incautos aprovechándose de su atractivo físico–, hay quienes, justo debido a eso, la ven como una suerte de “Robin Hood femenino”, a quien debe celebrarse porque “les hizo el pelo” a individuos “que seguramente se lo merecían”. No es raro, por cierto, que esta lectura se dé entre el respetable y que se vea con cierta admiración a quien embauca a “los ricos”.

VIII. VERSIONES DISÍMBOLAS

Por lo demás, el asunto está raro en lo que hace a lo estrictamente técnico, pues hay versiones –extraoficiales, como casi todo en torno al caso– que señalan que no existen las denuncias de las cuales se rumoró en un principio y que las “víctimas” no serían necesariamente empresarios y/o políticos, sino solamente personas con alto poder adquisitivo pero que, al carecer de “abolengo”, son incapaces de diferenciar un reloj auténtico de uno falso. Habrá que seguir el hilo al asunto...

IX. ENTRE COPA Y OCUPACIÓN

A cien días del Mundial 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum levantó el trofeo del torneo en Palacio Nacional, acompañada del exfutbolista brasileño Bebeto. La imagen recorrió medios y redes como símbolo del entusiasmo mundialista. Pero casi al mismo tiempo, en el sector hotelero de la Ciudad de México circulaba otra noticia: la FIFA canceló cerca del 40 por ciento de las habitaciones que tenía bloqueadas para el evento. Así que mientras el trofeo se presume para la foto, en los hoteles revisan números. Al parecer, el mercado tiene otros datos diferentes al del optimismo político.