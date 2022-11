MONCLOVA, COAH.- Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, afirmó que está en sintonía de la defensa del Instituto Nacional Electoral al igual que su partido, el Revolucionario Institucional, toda vez que al desaparecer este importante órgano electoral, el país retrocedería al igual que lo ha hecho durante los últimos años Venezuela.

Durante su gira de trabajo por Monclova, dijo en entrevista que algunas de las acciones que se hicieron en aquel país de Latinoamérica lo afectaron fuertemente, y sobre todo la eliminación del Instituto Electoral de Venezuela.

“Eso fue lo que paso en Venezuela, en Venezuela si bien tenía sus áreas de oportunidad en los 90 y habían cosas que mejorar como país, pero que esperanzas que ser hoy lo que eran antes.

Antes era una metrópoli, había desarrollo, había crecimiento, empleo, oportunidades para los jóvenes y hoy es catastrófico, la gran mayoría de la gente vive de programas de gobierno, no hay empleo, no hay desarrollo no hay oportunidades”, dijo Jiménez Salinas.

Aseguró que si como ciudadanos “no despertamos y no fijamos nuestra postura y no dejamos claro lo que queremos”, podría pasar lo mismo a México.

Sostuvo que la población debe tener en mente el presente y futuro de la ciudad, del estado y del país y el pasado únicamente debe utilizarse para revisarlo y en un futuro no cometer los mismos errores.

“La marcha para defender al INE que vimos en la ciudad de México fue algo impresionante, se vio gente en Monclova, Saltillo, en Torreón, se vio gente en las principales ciudades del país, como un rechazo a esta reforma electoral por que a final de cuentas el INE es un instituto que ha garantizado la democracia”, dijo.

“Por eso nosotros estamos en sintonía con la defensa al INE, en cuanto a las reformas estamos a favor de todo lo que sea para mejorar pero no para lastimar ni para destruir, como buenos norteños aquí en nuestra genética es mejorar siempre así somos los de aquí”, señaló.

Con importante inversión de 2.5 millones de pesos se logró la pavimentación de cuatro calles en la colonia Oscar Flores Tapia de Monclova donde resultan favorecidas cerca de 80 familias.

Manolo Jiménez fue quien encabezó la inauguración de la obra y estuvo acompañado por el alcalde Mario Dávila, la diputada federal Cristina Amezcua entre otras autoridades.

Ahí se dio a conocer por parte de Miguel Algara, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Movilidad en el estado de Coahuila que a través del programa “Mejorando Ando” se logró esta obra.