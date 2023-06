De las calles a celebrar su cumpleaños en un restaurante; familia de Torreón festeja a su perrita ‘Nena’: ‘es de la familia’

Y no estaba sola, porque “Tommy”, un elegante french poodle de 10 años, también se unió a la fiesta. Parece que Tommy es todo un veterano en este tipo de celebraciones caninas pues se supo compartarse...

Pero no piensen que esto fue una simple reunión en casa. No, no, estos peludos merecían un lugar especial. Así que se dirigieron a un restaurante petfriendly, donde no solo se preocupan por la comida de las personas, ¡sino también de los consentidos de cuatro patas! El lugar les preparó deliciosos platillos como gorditas y taquitos, ¡especiales para perros y gatitos!

Edith Herrera concluyó diciendo: “Les pedimos a La Nena y a Tommy que se dieran un buen festín con su comidita y su pastelito”. ¡Y así fue como estos perritos afortunados celebraron su día de una forma que muchos humanos envidiarían! Porque, al fin y al cabo, en este hogar los perros no son solo mascotas, son parte de la familia.