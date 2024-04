Denuncia Limbar Valdés, del Partido Verde de Saltillo, ser víctima de amenazas

En las redes sociales de Limbar Valdés, integrante de la campaña a la alcaldía de Saltillo de Elisa Catalina Villalobos del Partido Verde Ecologista de México, han aparecido imágenes donde se presume que la candidata fue bloqueada, así como una denuncia por amenazas.

A través de una entrevista, Limbar aseguró que la candidata ya no cuenta con el apoyo de nadie al interior del partido, e incluso ahora tienen la instrucción de solo impulsar los temas federales y dejar a la candidata a la deriva.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Si no votan por nosotros, les vamos a quitar los programas sociales’, filtran audio de candidata de Morena; asegura que es IA

“Hoy hay novedades, en el partido ya no la quieren los regidores, ninguno quiere apoyarla porque no se ha presentado desde el debate. Entonces, te das cuenta de que después del debate solamente se ha presentado en 2 recorridos”, señaló Valdez.

Por otro lado, al interior de las instalaciones del partido también se han denunciado actividades violentas, donde incluso ya una trabajadora del lugar habría sufrido una privación ilegal de la libertad.

“Ni trabaja, y se presenta, no sé si en estado inconveniente, borracha, drogada, empastillada, no sé, pero hay problemas. La señora hace poco me encerró en la secretaria y me quitó el celular”, mencionó Valdez Montemayor.

Y aunque después del debate se generó un acuerdo interno, aparentemente la relación de la candidata con su equipo de campaña volvió a fracturarse de tal manera que ya no es apoyada en el comité.

“Entonces, ya le pedimos por todos lados que renuncie, ya le ofrecimos, no quiere. Ella está con la idea de que le están acabando su carrera política. Entonces, si trae la idea, como que está asesorada por alguien de que no, no renuncies, como quiera vas a ser regidora”, señaló el integrante del verde.

Limbar comentó que en este caso se ha perdido todo el avance que había tenido el partido. De haber tenido expectativas de lograr llegar a los 20 mil votos, ahora esa esperanza está por los suelos.

“Porque hace 3 años, yo le saqué 9800 votos y se supone que ya hemos trabajado bien cabrón, esos 3 años más o menos le tanteábamos sacar unos 20 mil votos, entonces sacar más del 3% y esta señora la verdad ya nos llevó al cero”, declaró Limbar.

TE PUEDE INTERESAR: En primer mes de campañas, candidatos por alcaldías de Coahuila reportan que ya gastaron 70% de lo asignado

No solo eso, ahora Limbar también denunció en redes sociales que ha sido amenazado por personas cercanas a la candidata, aunque este decidió responder de manera física y no a través de las autoridades competentes.

“Pues yo digo que es de lo mismo, es lo mismo que si sigo yo publicando pendejadas ya sé a lo que me atengo, pero no es la primera vez que me amenaza, también en las pasadas”, puntualizó Limbar Valdez.