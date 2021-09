Descalifica Raúl Vera detención de maestro

“Sabemos que en el sindicato hubo robos de los ahorros y no es falso que no tienen los maestros atención médica, esta es la debilidad, quieren mantener la deshonestidad y no cumplir con su responsabilidad política”, agregó el obispo emérito Raúl Vera.

El obispo Emérito de la Diócesis de Saltillo, Raúl Vera, se presentó ayer en las instalaciones del Ministerio Público, donde está detenido Gustavo García, dirigente magisterial de la Coalición por la Dignidad de la Sección 38 del SNTE, tras el desalojo del plantón que desde hace cuatro meses permanecía frente a Palacio de Gobierno.

Vera López descalificó la detención del vocero del movimiento, al señalar que “no hay delito que perseguir, ni motivo para que el maestro permanezca detenido, así que los maestros están en su derecho de manifestarse y exigir su liberación”, expresó el Obispo.

Agregó que se trata de un hecho “de mucha debilidad de parte del Gobierno... también sabemos que en el sindicato hubo robos de los ahorros y no es falso que no tienen los maestros atención médica, esta es la debilidad, quieren mantener la deshonestidad y no cumplir con su responsabilidad política”.

“Es un día para celebrar la Independencia con firmeza y no tenemos por qué quedarnos callados, de lo contrario estamos celebrando una Independencia que todavía estamos esperando y estamos exigiendo. El hecho de que no esté el plantón ahí (en Palacio de Gobierno), no significa que no dejen de exigir sus derechos y que reclamen por las anomalías”, concretó.