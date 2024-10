Las teorías conspirativas sobre los huracanes Helene y Milton retrasan los esfuerzos de recuperación

“ Si te dicen que el gobierno es responsable de la catástrofe, eso no te ayuda para nada a prepararte ”, dijo José E. Ramírez-Márquez, profesor asociado de Ingeniería de sistemas en el Stevens Institute of Technology y coautor de un artículo publicado este mes en una revista sobre cómo se difundió por X la información relacionada con los huracanes.

Las falsedades, que han estado circulando por X, TikTok, YouTube y otras plataformas, pueden parecerse a las teorías de la conspiración que plagan la política estadounidense moderna. Figuras destacadas las impulsan, citando pruebas no relacionadas, engañosas o anticuadas .

Otras falsas narrativas se difundieron en videos de YouTube con decenas de miles de visitas y en publicaciones en X con millones de visitas, expresadas por figuras públicas como un podcaster nacionalista cristiano, un exfuncionario del gobierno de Trump y una congresista republicana. Dijeron que los huracanes eran el resultado de los esfuerzos del gobierno para interrumpir el voto dirigiendo la tormenta hacia distritos republicanos, de ondas de sonido y armas de microondas o de complots impulsados por la codicia que benefician a firmas de inversión como BlackRock. (Los científicos desacreditaron tales afirmaciones, diciendo que los seres humanos no pueden modificar la trayectoria de una tormenta y que no existe ninguna tecnología capaz de crear huracanes).

En TikTok, millones de usuarios estuvieron expuestos a teorías conspirativas sobre las tormentas, según una investigación del grupo liberal de vigilancia de los medios Media Matters for America . Se afirmó que Helene era producto de una apropiación de tierras provocada por el hombre para permitir la extracción de litio en Carolina del Norte, aunque el huracán también arrasó otros estados. Los científicos del clima han dicho que no hay forma de que los humanos fabriquen huracanes.

Pyrra Technologies, una empresa que vigila las redes sociales marginales, descubrió que las falsas líneas argumentales introducidas durante Helene sobre la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por su sigla en inglés) estaban siendo reutilizadas para Milton en plataformas asociadas con la extrema derecha. También se utilizaron tácticas habituales de desinformación, como tergiversar imágenes antiguas: algunas cuentas compartieron un video de una mujer expulsada de un bar de Texas en 2023 y afirmaron falsamente que mostraba un asalto más reciente contra una funcionaria de la FEMA.

Matt Huggins, policía de 35 años de Marion, Carolina del Norte, pasó varios días con los equipos de la FEMA la semana pasada, recorriendo las aguas en una pequeña embarcación en busca de quien necesitara ayuda. Cuando se conectó después a internet, se encontró con teorías conspirativas que criticaban a los agentes de la FEMA como parte de un complot secreto del gobierno.

“No están buscando litio”, escribió en un emotivo post de Facebook. “Se están dejando la piel para buscar y ayudar a gente que no conocen”.

Los recientes huracanes han ido acompañados de una oleada de antisemitismo y amenazas dirigidas a quienes gestionan la respuesta de emergencia, pero la retórica de odio y el riesgo de violencia no es el único motivo por el que la desinformación relacionada con el clima puede ser peligrosa. Los rumores sobre catástrofes naturales que surgen en foros digitales pueden influir en las decisiones reales sobre evacuación, ayuda económica y búsqueda de seres queridos desaparecidos.

Los expertos dijeron que el ciclo más reciente de desinformación entraña un riesgo adicional, ya que las falsas narrativas sobre los dos huracanes encajan y alimentan las teorías conspirativas existentes sobre siniestros complots para descarrilar las próximas elecciones.

Cuando las conspiraciones “erosionan la confianza de la gente en las instituciones y en la idea de coordinación gubernamental, de repente la gente ignora o refuta activamente las instrucciones que se le dan”, dijo King, del Instituto para el Diálogo Estratégico. “Se ha producido una ruptura total de los canales de comunicación”.

La desinformación en torno a Helene y Milton ha llegado a ser tan abrumadora que incluso funcionarios públicos vinculados a otras teorías de la conspiración —como el negacionismo electoral— están intentando atajar los rumores y subrayar la gravedad de las tormentas.

Tim Burchett, un congresista republicano de Tennessee que ha apoyado las falsas afirmaciones de fraude electoral del expresidente Donald Trump, dijo en un comunicado la semana pasada que “ha habido un montón de desinformación en internet en torno a los esfuerzos de ayuda en mi estado, y sentí que era mi deber intervenir debido a la gravedad de la situación”.

Sin embargo, Trump ha hecho varias afirmaciones falsas sobre los fondos de ayuda para catástrofes y el apoyo de los demócratas a los esfuerzos de recuperación tras el huracán. El miércoles, el presidente Joe Biden acusó a su predecesor de socavar la confianza en las labores de rescate y reconstrucción, afirmando que contribuyó a la “promoción imprudente, irresponsable e implacable de la desinformación y las mentiras descaradas”.

