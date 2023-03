Una usuaria de Facebook identificada como María José Corpus compartió una serie de fotografías con motivo de su graduación como ingeniera, en un icónico lugar de Saltillo.

En compañía de sus padres y otros familiares, María José compartió su alegría y logro desde el sitio, que con trabajo, le permitió costear su carrera.

“Muy feliz y con mucho orgullo comparto esta memoria en el lugar donde he sido feliz y más he aprendido del amor por la humanidad y con las personas que me vieron crecer”, señaló en su post.

“Gracias papá y mamá por confiar en mí, ser un ejemplo y darlo todo para que yo tuviera una buena educación.