Deshabitadas 130 mil casas en Coahuila

En la entidad hay por lo menos 130 mil viviendas deshabitadas, de las que 50 mil se encuentran en completo abandono y vandalizadas, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Sevot).

La principal problemática que se desprende de este tema es que las viviendas abandonadas se han convertido en foco de inseguridad y de infecciones ya que muchas de ellas no se encuentran en condiciones óptimas de higiene y se utilizan como fincas para actividades ilícitas.

Sin embargo, el titular de la Sevot, Enrique Martínez y Morales, insistió en que muchas de las casas se encuentran deshabitadas por distintos temas jurídicos que en muchos casos no se han llegado a resolver.

“Una casa abandonada o deshabitada puede estar intestada, que el trabajador perdió el empleo y no la puede terminar de pagar; se cambió de domicilio, no quiere o no puede rentarse, incluso llegan a tener pleitos legales o las financieras se las quitaron”, explicó.

PROYECTAN VIVIENDAS VERTICALES

Martínez y Morales enfatizó en la falta de recurso federal con el que se realizaban proyectos de vivienda y cuartos adicionales en casas de familias vulnerables, mismo que tuvo que ser suspendido por el nulo ingreso económico en la Comisión Estatal de Vivienda.

Dijo que se está trabajando en conjunto con ONU Hábitat para desarrollar viviendas adecuadas de urbanización sostenible.

“Buscamos fuentes alternativas de financiamiento, ya tenemos directrices para el próximo año y una de ellas es el proyecto de vivienda vertical del Fovissste con el que se podrá capitalizar la Comisión Estatal de Vivienda para luego hacer proyectos de vivienda sostenible, siguiendo los lineamientos de ONU Hábitat”, explicó.