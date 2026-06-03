Destaca Manolo Jiménez posiciones de Coahuila en ranking del IMCO

De acuerdo con el más reciente reporte del IMCO, el ICU evalúa la capacidad de 72 zonas metropolitanas del país para generar, atraer y retener talento e inversión, factores considerados fundamentales para el desarrollo económico nacional. Estas ciudades concentran entre el 80 y 90 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de México y albergan al 62 por ciento de la población nacional.

Coahuila consolidó su presencia entre las ciudades más competitivas del país luego de que cuatro de sus principales zonas urbanas lograran posicionarse dentro de los primeros lugares del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), destacando Saltillo como la cuarta ciudad más competitiva de México entre las urbes con más de un millón de habitantes.

En la categoría de ciudades con más de un millón de habitantes, Saltillo alcanzó la cuarta posición nacional, resultado que, según el análisis, refleja el crecimiento sostenido que la capital coahuilense ha mantenido durante las últimas dos décadas en rubros como inversión, salarios y seguridad.

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, destacó que Saltillo se ha consolidado como una de las ciudades con mejor desempeño del país gracias a un modelo de crecimiento sostenido y a la coordinación entre distintos niveles de gobierno y sectores productivos.

“En los últimos 20 años Saltillo ha tenido un crecimiento muy importante, particularmente en inversión, salarios y seguridad”, señaló el especialista al presentar los resultados del estudio.

En el mismo segmento poblacional, Torreón y la zona metropolitana de La Laguna se ubicaron en el lugar 11 nacional, manteniéndose también dentro de los indicadores con mejor desempeño del país.

Por otra parte, Monclova logró posicionarse en el segundo lugar nacional entre las ciudades con una población de entre 250 mil y 500 mil habitantes, mientras que Piedras Negras alcanzó igualmente la segunda posición dentro de la categoría de ciudades con menos de 250 mil habitantes.

Los resultados colocan a Coahuila como una de las entidades con mayor presencia en los primeros lugares del ranking nacional de competitividad urbana, impulsada principalmente por indicadores relacionados con estabilidad laboral, atracción de inversión, desarrollo económico y condiciones de seguridad.

El estudio del IMCO es considerado uno de los principales referentes para medir el desempeño de las ciudades mexicanas en materia económica y de calidad institucional, además de servir como parámetro para inversionistas y organismos internacionales interesados en evaluar el potencial de desarrollo regional.