Coahuila: la Narro evita nueva huelga; SUTUAAAN acepta propuesta salarial
Con más del 70 por ciento de los votos, los trabajadores votaron por concluir el conflicto; el acuerdo contempla un incremento salarial del 4 por ciento retroactivo a mayo y la espera de recursos federales para homologar sueldos al salario mínimo
La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) evitó el estallamiento de una nueva huelga luego de que los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de la UAAAN (SUTUAAAN) aceptaron este miércoles la propuesta presentada por la institución para atender sus demandas salariales.
El aumento salarial es del 4 por ciento retroactivo al 1 de mayo. Además, permanecen a la espera de que la SHCP libere los recursos necesarios para homologar los salarios de los trabajadores que aún se encuentran por debajo del mínimo.
Mediante una consulta realizada entre la base trabajadora, 533 sindicalizados votaron a favor de aceptar el ofrecimiento de la universidad, mientras que 109 se pronunciaron por estallar la huelga. La participación alcanzó el 80.6 por ciento del padrón de agremiados.
Con este resultado, quedó sin efecto el emplazamiento a huelga programado para el próximo viernes 5 de junio, que representaba el cuarto amago de paro laboral.
La propuesta aceptada por los trabajadores contempla el compromiso de la rectoría de aplicar los incrementos salariales pendientes para los empleados que aún no han sido beneficiados con la homologación al salario mínimo, una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorice los recursos correspondientes. No obstante, el acuerdo no establece una fecha específica para que dicha autorización sea emitida.
Tras la votación, el Comité Ejecutivo Central del SUTUAAAN realizará las gestiones necesarias para concluir formalmente el expediente de emplazamiento por revisión salarial 2026 durante la audiencia programada para el próximo 5 de junio en la Ciudad de México.