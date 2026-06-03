Coahuila: la Narro evita nueva huelga; SUTUAAAN acepta propuesta salarial

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) evitó el estallamiento de una nueva huelga luego de que los agremiados del Sindicato Único de Trabajadores de la UAAAN (SUTUAAAN) aceptaron este miércoles la propuesta presentada por la institución para atender sus demandas salariales.

El aumento salarial es del 4 por ciento retroactivo al 1 de mayo. Además, permanecen a la espera de que la SHCP libere los recursos necesarios para homologar los salarios de los trabajadores que aún se encuentran por debajo del mínimo.

Mediante una consulta realizada entre la base trabajadora, 533 sindicalizados votaron a favor de aceptar el ofrecimiento de la universidad, mientras que 109 se pronunciaron por estallar la huelga. La participación alcanzó el 80.6 por ciento del padrón de agremiados.