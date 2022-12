Aguas de Saltillo detecta anualmente cerca de 400 tomas clandestinas y los propietarios de las viviendas pagan multas que equivalen a un año de consumo, informó el gerente Jordi Bosch, al informar que desde 2001 la paramunicipal ha invertido 5 mil millones de pesos en obras hidráulicas para eficientar el sistema y el abasto.

Para el próximo año proyectan invertir 97 millones de pesos tan solo en infraestructura, como cambio de bombas de pozos y de tuberías.

La paramunicipal le apuesta a la eficiencia en la red de distribución y utiliza tecnología de primer nivel para detectar fugas por medio satelital, además de identificar a personas que se conectan a la red en forma clandestina.

RELACIONADO: Eficiencia, clave para equidad en distribución de agua en Saltillo: Bosch

Así, cada año encuentran alrededor de 400 tomas clandestinas: “Hay pillos que se hacen la toma ilegal, lo detectamos, lo corregimos y se le multa, estimamos el consumo y se le cobra un año”.

“El paso uno de cualquier organismo operador si quiere empezar a mejorar, es instalar micro-medición, nosotros tenemos micro-medición desde 2001, lo que no se mide no se puede mejorar. Hay municipios que no pueden instalarla porque la ciudadanía no quiere”, lamentó.

Añadió que cada cuatro año se renuevan los medidores en el municipio, porque al paso del tiempo la medición ya no es precisa.

“Los medidores, en lugar de entregarlos en un basurero, lo que hacemos es entregarlo a un organismo que lo requiera, porque pasan de no tener, a tener

Por otra parte, Jordi Bosch señaló que de las 273 mil familias usuarias de Agsal, más de 55 mil tienen asegurado su medidor, con un costo de 130 pesos anuales

LEER MÁS: Proteja su medidor de agua ante llegada del frío; solo 55 mil usuarios cuentan con seguro en Saltillo

Asimismo, descartó que Saltillo llegue a padecer problemas de desabasto, como ocurrió este año en Monterrey, cuando la sequía obligó a las familias a venir a esta capital a comprar garrafones de agua-

“A Saltillo no le llegará a pasar lo que a Monterrey porque se tiene un plan a largo plazo. Estamos atentos, pero no confiados”, apuntó.