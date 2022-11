Luego de que en la Cámara de Diputados se dio inicio con la discusión para el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2023 que recaerá en las entidades, el diputado federal, Jaime Bueno Zertuche manifestó que al menos en Coahuila, durante la gestión del gobierno de la 4T, han dejado de ingresa 18 mil millones de pesos que implican el “abandono” a diversos sectores.

A nombrede los 69 diputados que conforman la bancada del Revolucionario Institucional, Jaime Bueno Zertuche manifestó que “Aprobar el Proyecto de Presupuesto 2023 es dar una puñalada en la espalda a los mexicanos. No me refiero a las élites, ni a los poderosos, me refiero a los más vulnerables, a aquellos a quienes el presidente prometió proteger”.

Publicidad

Aseveró que existe una inefciacia por parte del Gobierno Federal que se ve reflejado en el proyecto, donde no se combate la inflación, y para impulsar la productividad de obras en desarrollo como son el Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.

RELACIONADO: Diputados aprueban en lo general Presupuesto 2023

Dijo, que este proyecto es centralista y no federalista, y dijo que como ejemplo, Coahuila ha quedado fuera de diversos proyectos como el de Sembrando Vida, a pesar de que el campo coahuilense ha tenido afectaciones que han dejado a la deriva a los campesinos.

Publicidad

“Sembrando Vida se le están destinando 37 mil millones de pesos, y sólo tiene presencia en 21 entidades federativas, mi estado no recibe un peso de estos recursos a pesar de tener una afectación de casi 19 mil hectáreas por incendios forestales; y no termina ahí, el presupuesto carretero se concentra en 4 entidades, sin que existan recursos etiquetados para nuestro Estado”, expresó.

Además, agregó que el recorte presupuestario al Instituto Nacional Electoral, es una lesión grave para los procesos electorales, que por ejemplo, Coahuila vivirá en el siguiente año, y por ende a la democracia.

Por su parte, el diputado Jericó Abramo Maso, también recalcó que este presupuesto solo beneficia a unos cuantos y que “lamentablemente”, todos los partidos que forman la oposición a Morena no suman más del 50 por ciento de los votos para la aprobación del proyecto.

Publicidad

“El presupuesto está centralizado a lo que deciden unos cuantos. Nosotros queremos hacer notar que hay partes del país que están ausentes del Presupuesto de Egresos de la Federación”, mencionó.