Director de FCA Monclova manda a casa a víctima; lo acusan de proteger a agresora

Padre de joven que fue golpeada en el estacionamiento de la Facultad, acusa a directivo de mentirle y no castigar a atacante

MONCLOVA, COAH.- A tres días de que una alumna de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) y su madre, golpearan brutalmente a otra estudiante de la misma Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Gabriel Aguilera, director del plantel, no ha suspendido a la agresora y envió a clases en línea a la víctima.

Aunque el caso se hizo viral por los videos que se compartieron justo cuando Melissa, alumna de Negocios Internacionales, y su madre, se abalanzaron a golpes contra Jennifer, de Recursos Humanos, la dirección no ha tomado cartas en el asunto, dijo José Efrén de la Cruz, padre de la agredida.

“No se ha hecho nada, en la escuela no se ha resuelto nada, todo sigue igual, como si nada hubiera pasado, nosotros queremos la atención, el director se volvió mentiras, resultó ser un mentiroso, vulgar manipulador, ahora solo queremos castigo”, expresó.

El indignado padre de familia expuso que de forma personal sostuvo una reunión con Luis Talamantes, coordinador de la Unidad Norte de la UAdeC, quien le cuestionó el porqué no han puesto una denuncia en la institución por el caso, lo que no sabía que se tenía que hacer.

“El director nos dijo que la cosa iba caminando y no nos informó que debíamos de interponer una denuncia”, dijo José Efrén.

Además, dijo, Gabriel Aguilera le pidió de favor que no presionaran y le dieran la posibilidad de que la alumna agresora terminara su ciclo escolar normalmente.

“Tuvo el cinismo, de decirme a mí que le diéramos chanza a la muchacha que terminara su ciclo escolar y después hacía lo demás. Se le hace poco lo que le hicieron a mi muchacha”, dijo.

Efrén de la Cruz, recordó que la Universidad Autónoma de Coahuila tiene un reglamento y un estatuto y en estos se reprueba cualquier acto de violencia en la institución, de lo contrario los estudiantes pueden ser expulsados.

Es por eso que hizo el llamado al rector Salvador Hernández Vélez, para que ponga orden en la situación en la cual su hija fue la más afectada.

“Eso fue el martes, ahora ya es viernes y todavía no se hace nada, quiero atención y castigo, que la corran, aquí no es que yo lo digo, en la escuela el estatuto marca que cuando hay agresiones de esta índole va para afuera, no sé por qué le dan tantas vueltas al asunto”, comentó.

José Efrén declaró que su hija fue golpeada por una alumna de la Facultad de Contaduría y Administración y por la madre de esta, ambas golpearon en el rostro y cuerpo a Jennifer frente a toda la comunidad estudiantil y ni maestros ni directores hicieron algo.

“No sé si ha visto los videos, pero la golpearon con una saña, se ve cómo la arrastran la mamá y la hija”, finalizó.

Este viernes Jennifer de la Cruz acudió a formalizar la denuncia por agresiones en la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado en Monclova.