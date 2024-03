El 2023, año con más ataques a candidatos, alerta legislador del PAN en Coahuila

La organización DataCívica reveló que, de 2018 a febrero pasado, en México se han registrado mil 709 ataques, asesinatos, desapariciones, secuestros, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental, candidatos, candidatas y contra instalaciones de gobierno y partidos.

De las víctimas, el 8.9 por ciento tenían una candidatura al momento de sufrir el ataque, casi el 50 por ciento eran funcionarios y 7.8 por ciento eran familiares de personas funcionarias, candidatas, candidatos o involucradas en el ámbito político, informó el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez (PAN).

El año con más ataques registrados fue el año pasado, con 574 actos violentos, mientras que en el 2022 se reportaron 486 de ese tipo de eventos. En el actual proceso electoral, esta organización informa que se presentaron 94 eventos asociados con la violencia político-criminal en el país, tan sólo en los meses de enero a febrero, en el periodo de precampañas, cuando había aspirantes y se empezaba a calentar el ambiente electoral.

De estos eventos, 25 han estado relacionados con las campañas electorales en marcha: las víctimas pertenecían a Morena, PAN, MC, PRI, PRD, PT; PVEM y Partido Encuentro Social.

Es un tema grave, sumamente sensible, que no tiene colores de partidos, es un tema lamentable; si trabajamos en equipo, si quitamos cualquier bandera partidista y nos dedicamos a solicitar que la integridad de candidatas, candidatos y funcionarios se cuide verdaderamente, ganamos todos más allá de colores y partidos, aseguró.

Cuestionó que haya quienes traten de defender lo indefendible, una estrategia de abrazos y no balazos presentando otros datos a lo que dice la realidad, que contrasta con los hechos de baños de sangre que se presentan en diferentes estados ante la falta de seguridad, como ocurre en entidades gobernadas por Morena.

LEGISLADOR DE MORENA ASEGURA QUE HOMICIDIOS HAN IDO A LA BAJA

Por su parte, el diputado Antonio Attolini (Morena) aseguró que, contrario a lo señalado, los homicidios han venido a la baja en el país y afirmó que la actual estrategia federal contra el crimen organizado tiene resultados positivos, lo que puede mejorarse, y aunque no se está tan bien como se desea, se está en el camino correcto con la estrategia de abrazos y no balazos.

“La actual estrategia federal en combate a la delincuencia organizada y delitos del fuero común tiene resultados que deberíamos proteger, promover y considerar como patrimonio de nosotros como ciudadanos... no estamos en el peor momento de inseguridad en el país”, sostuvo, al afirmar que la seguridad está mejor que en años pasados y no se debe politizar.

La legisladora Edna Ileana Dávalo Martínez (PRI) señaló que Coahuila es un estado seguro en el que se han invertido recursos para proteger a la población y este año se ejercen mil 200 millones de pesos; sin embargo, “no estamos exentos de muchas situaciones que pueden ocurrir cuando se calienta un tema electoral; lo que se está pidiendo es la protección de los candidatos y enfrentar una realidad que se vive en el país”.

“Estamos viendo –añadió- a candidatos perder la vida y no vamos a hablar de si fue peor o mejor en otros sexenios porque no deberían ocurrir. No deberíamos vivir en un país donde por el simple hecho de participar en un proceso electoral tu vida se ponga en riesgo; es un fracaso lo que está sucediendo, el solo hecho de tener homicidios por un tema político, por una elección, es un fracaso en el tema de seguridad en el país”.