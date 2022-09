Este viernes cierra la convocatoria para la Presea Manuel Acuña en su edición 2022, dirigida a creadores y promotores del arte y la cultura.

De acuerdo con la convocatoria, la cual se lanzó a mediados de agosto, para integrar una postulación deben cumplirse los siguientes requisitos: nacionalidad mexicana, haber nacido en Saltillo o residir en el municipio por lo menos durante 3 años ininterrumpidos.

Tener un modo honesto de vivir, no haber sido condenado por delito doloso, ni haber estado sujeto a un proceso penal que haya concluido por reparación del daño o perdón, no encontrarse inscrito en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, no haber recibido presea o galardón o premio, contar con una trayectoria destacada.

Las propuestas deben integrar los siguientes documentos: formato de registro, el cual está disponible en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento o en el portal www.saltillo.gob.mx, presentar un escrito en el que exprese las razones por las que desean ser acreedores a esta presea, tres cartas de recomendación.

Las propuestas se recibirán desde el momento de la publicación de esta convocatoria hasta el 23 de septiembre a través del vínculo que está habilitado en www.saltillo.gob.mx o en las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

La entrega de la Presea Manuel Acuña se realizará en el mes de octubre.