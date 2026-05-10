El 40% de madres trabajadoras de Coahuila no tiene acceso a instituciones de salud

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo trimestral publicada por el INEGI, en Coahuila el acceso a instituciones de salud para mujeres trabajadoras que son madres de uno y hasta seis hijos ha mejorado apenas en un uno por ciento.

Aunque la salud es uno de los ejes primordiales para desempeñar adecuadamente cualquier tipo de actividades, entre ellas las laborales y las que permiten llevar un sustento a casa, el acceso a este derecho ha caminado a pasos de tortuga para las madres coahuilenses.

A detalle, la ENOE dice que hasta el último trimestre de 2025, Coahuila tenía un registro de 624 mil 41 mujeres trabajadoras en todo el estado, de las cuales el 73 por ciento son madres de uno y hasta seis hijos.

Según los datos reportados en esa última edición trimestral de la encuesta, de este universo, que está representado por 457 mil 912 mujeres madres coahuilenses, al menos 193 mil 656 reportaron no tener acceso a instituciones de salud.

Esta realidad es compleja, puesto que en el caso de las mujeres que son jefas de familia o que desarrollan una crianza en soltería, la falta de acceso a instituciones de salud también puede desembocar en la falta de acceso a este derecho para los hijos menores de edad.

Esta estadística quiere decir que al menos el 42 por ciento de las mujeres trabajadoras coahuilenses que son madres no gozan de este derecho, y dicha realidad no ha tenido grandes cambios, pues según la estadística, un año antes este universo era equivalente al 43 por ciento.

Los registros dicen que durante el último trimestre de 2024, de las 456 mil 548 madres coahuilenses, 200 mil 697 reportaron no tener acceso a instituciones de salud, mientras que en el último trimestre de 2023, de las 453 mil 484 madres trabajadoras, 201 mil 184 dijeron no contar con este derecho.

A pesar de que los indicadores de inversión para la creación de nuevos empleos han ido mejorando, los datos dicen que la realidad de la condición de acceso a la salud ha mejorado apenas para siete mil 528 mujeres en dos años.

Mientras que las autoridades podrían reportar mejoras en el acceso a instituciones de salud para madres, aunque sean ligeras, un dato relevante que también aporta la ENOE es que, en contraste, un aumento que se observa es en la cantidad de mujeres madres que laboran, muchas de ellas sin acceso a instituciones de salud, por apenas un salario mínimo.

En ese sentido, el INEGI dice que mientras al cierre de 2024 se observó que 171 mil 329 mujeres madres trabajadoras ganaban este rango de ingresos, para el cierre de 2025 este cúmulo aumentó a 184 mil 566 mujeres.

Aún con estas realidades, el INEGI presentó en sus estadísticas a propósito del Día de las Madres un dato global de México que dice que, además de sus horas de empleo, el mayor tiempo que invierten las mujeres es en los quehaceres del hogar y el cuidado de personas, con hasta 37.8 horas invertidas, mientras que solo destinan hasta 10 horas a estudiar o tomar cursos de capacitación.

2025

624 mil mujeres trabajadoras

457,912 son madres

193,656 no tienen acceso a instituciones de salud - 42%

184 mil 566 mujeres madres coahuilenses ganan hasta un salario mínimo

2024

616,744 mujeres trabajadoras

456,548 son madres

200,697 no tienen acceso a instituciones de salud - 43%

171,329 mujeres madres coahuilenses ganan hasta un salario mínimo