Coahuila: Édgar Sánchez niega ataque a candidata, asegura que él sufrió la primera agresión (video)

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    Coahuila: Édgar Sánchez niega ataque a candidata, asegura que él sufrió la primera agresión (video)
    El líder político aseguró que las diferencias tienen origen en conflictos internos dentro de Morena y negó haber ejercido violencia física o verbal contra la candidata señalada. FACEBOOK

El líder político aseguró que las diferencias tienen origen en conflictos internos dentro de Morena y negó haber ejercido violencia física o verbal contra la candidata señalada

SAN PEDRO, COAH.- Édgar Sánchez, líder político que fue señalado de presuntas agresiones en contra de la candidata y diputada de Morena, Delia Hernández Alvarado, en San Pedro, negó las acusaciones y aseguró que fue él la persona que fue agredida en primera instancia.

A través de un posicionamiento en su red social Facebook, Sánchez refirió que circulaba en su automóvil y, tras detenerse en un semáforo, un grupo de simpatizantes de Morena intentó pegarle propaganda, a lo que él se negó.

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De acuerdo con su testimonio, lo llamaron traidor y posteriormente lo golpearon en la nariz y en la nuca. Según Sánchez, cuenta con certificados médicos, fotografías y videos que respaldan lo dicho.

Según el exdiputado local, pidió ayuda a una policía que se encontraba en los alrededores; sin embargo, no la recibió y se retiró a su casa. Posteriormente decidió regresar y confrontar a quienes lo agredieron.

Édgar Sánchez aseguró que en ningún momento hubo una agresión a la candidata y diputada. “A Delia Hernández no se le golpeó, no se le tocó, no se le ejerció violencia física, ni siquiera se le dijo algo; eso es falso y condenable lo que ella dijo. Lo que hubo fue un choque entre grupos de hombres, insultos y agresiones que ella también provocó”.

Dijo que le molesta que quieran construir una narrativa política falsa donde ahora quieren victimizarse para ver si levanta su campaña.

“Esto viene de problemas personales y políticos internos dentro de Morena, que ya tienen años existiendo. Yo lo he denunciado”, comentó Sánchez.

Según Sánchez, sigue siendo militante activo de Morena y aseguró que se trata de rencillas políticas que vienen de tiempo atrás. Sin embargo, en su perfil de Facebook ha publicado información relacionada con la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), partido aliado para esta elección del PRI.

Inclusive, el 26 de abril publicó que regresaba a sus orígenes con la UDC, el partido que le abrió las puertas cuando iniciaba su camino político.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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