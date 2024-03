El ‘ABC de la Sexualidad’: un proyecto educativo para niños, niñas y adolescentes de Saltillo

“Consideramos que vivimos en un ambiente distorsionado de lo que realmente es la sexualidad y la conexión humana. Nosotras como jóvenes estamos viviendo esta etapa y quisimos hacer algo para que otros jóvenes puedan ver que esto que nos presenta la sociedad no es [...] Como jóvenes tomamos decisiones que no son completamente libres porque no tenemos el suficiente conocimiento y esto también surge de esa necesidad de tomar decisiones libremente”, dice Daniela Sánchez Rodríguez.

AUMENTO EN EL ÍNDICE DE EMBARAZO ADOLESCENTE NOS PREOCUPA

Algunos ejemplos de esto, dijo, es el consumo de pornografía, el acoso y hasta actos de abuso sexual, la hipersexualización en las redes sociales y en los medios de comunicación, entre otro tipo de violencias.

“Tenemos una genuina preocupación de ver que los índices de embarazo adolescente se han elevado muchísimo y también el no saber cómo hablarlo con los papás, con los maestros, creemos que no se está recibiendo la educación sexual necesaria para sobrellevar estos temas y poder crecer y desarrollarnos en entornos seguros”, menciona Alexis Martínez.