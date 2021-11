El coahuilense que mató a Emiliano Zapata

Se dice que Coahuila es cuna de la revolución, pero no se cuenta tanto la historia de algunos caudillos que le dieron un giro determinante a esta guerra. Ese es el caso de Jesús Guajardo. ¿Por qué un hombre acostumbrado al campo de batalla se arrepiente de su mayor logro militar?

Luego de este enfrentamiento, Jesús María Guajardo fue ascendido al cargo de general por órdenes directas de Venustiano Carranza. Además de esto se le ofreció un botín de 50 mil pesos en monedas de oro como recompensa. Si lo acepto o no, eso no quedó registrado en la historia.

Pero no fue tan fácil. Cuando el candelense se presentó con el Caudillo del Sur, este último le pidió una prueba de honestidad.

Y es que en 1915, Jesús María Guajardo, siguiendo las órdenes de González Garza, fusiló a 180 personas en la localidad de Tlaltizapán . Lo anterior por el delito de no haber saldado un impuesto y simpatizar con los zapatistas, según refieren los Relatos e Historias de México.

Muerto o no, Zapata y su grupo fueron atacados por el coahuilense Jesús María Guajardo Martínez a quien se le conocía como “El demonio de los ojos verdes” . Y si bien sobra decir el motivo de su apodo, lo que sí conviene desmenuzar es la vida de este importante revolucionario.

Dicen los que conocieron al verdadero Zapata , que en la mejilla derecha tenía un lunar muy distintivo. Y que el del cadáver más bien parecía artificial, como una mancha y no una protuberancia.

Por ejemplo, se dijo que el asesinado en la hacienda de Chinameca, Morelos, no había sido el propio Zapata, sino el doble que usaba cuando presentía peligro. ¿De dónde viene esto?

EL ETERNO ARREPENTIMIENTO

Aunque es un hecho que el coahuilense Jesús María Guajardo mató a Zapata, relatos compilados en libros de Rafael González Guajardo y Pedro Tijerina Ortegón afirman que el caudillo vivió toda su vida arrepentido de haber cometido tal encargo.

Emilio Carranza, descendiente del ex presidente Venustiano, comentó al respecto que la función de un general es asegurarse de que las cosas se hagan. “Y eso fue lo que hizo precisamente Guajardo: cumplir con la encomienda”.

A sus 93 años, Emilio vive con su esposa, Mague en “El Saucillo de Abajo”, un espacio desértico en el ejido San Martín de las Vacas de Ramos Arizpe, donde no hay luz eléctrica y sí muy poca agua.

El padre de Emilio, Cándido Carranza, fue otro de los caudillos que participaron en los estragos de la revolución mexicana que llegaron hasta el norte de México.

De ahí que los argumentos vengan de la experiencia, del campo de batalla, de los compañeros caídos, y no de la especulación.

Volviendo a los conflictos de la época, los cambios políticos no esperaron. Carranza dejó la presidencia en mayo de 1920 y lo sucedió Adolfo de la Huerta.

“El demonio de ojos verdes” se levantó en armas contra el nuevo presidente en Torreón, Coahuila. A pesar de la experiencia, el caudillo fue derrotado por el General Eugenio Martínez. Huyó hasta refugiarse en Monterrey donde fue aprehendido y fusilado el 17 de julio de 1920.

Según los relatos, la muerte de Guajardo fue celebrada por los zapatistas aliados al gobierno del nuevo presidente de México. Y es que simbólicamente representó la venganza de Emiliano Zapata.

Sobre el fusilamiento del caudillo Guajardo ocurrido en 1920, Emilio Carranza añade:

“Le decían que huyera para Macuyú pero él no quiso huir; Macuyú está aquí en General Cepeda. Le decían que se fuera, pero dijo que no, que él era un hombre. No quiso irse y lo fusilaron”.

En memoria de este hombre con claroscuros se nombró “Guajardo” a un ejido de Ramos Arizpe que está a 100 kilómetros de “El Saucillo de Abajo”.