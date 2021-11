¿Pancho Villa se comió un león, un puma o un oso cuando pasó por Saltillo?

Entre la verdad y la leyenda, prefiero la leyenda. ¿Quién dijueso? ¿Villa, Zapata? Seguramente alguien más estudiao como Madero o Carranza. ¿O fue Díaz? Qué más da saber de cuál boca brotaron las ideas si el fusil tiene la última palabra, ¿no? Algún día las gentes se acordarán que este país es muchas piezas pa tan pocos nombres en la historia. Perdón, compadre, si ya sabe que me encanta la grilla, pa qué me invita un trago. ¿Y a qué hora sirven la botana? De harto cacahuate me voy a entripar. Figúrese que cuando mi apá visitó Saltillo, hace unos años, me contó que le sirvieron de comer un plato de puma. No se ría. ¿No había oído de’se platillo? No viene en el menú, pero verdad de Dios que aquí en la capital cazan a esos animales en la sierra. Algunas personas los guardan como trofeo, y pa no desperdiciar la carne, pues la sirven en la mesa, guisadita, sazonadita, con su tortillita y su salsita. Y con unas cervezas nadie se da cuenta. Una chulada, dicen, aunque espero que no traigan carne felina. Esto no se lo puedo asegurar yo, pero cuentan las gentes que mi general Francisco Villa se comió un león cuando llegó a Saltillo y armó una pachangón después de la batalla de Paredón, en 1914. Y cómo no si masacró a los federales, los hizo huir. Entró tranquilito a la capital, aunque los gringos inventaron que los revolucionarios dejaron la ciudad en ruinas y que hasta dinamitaron la catedral e incendiaron bancos y el casino. ¡Fabulaciones!, le digo. En este caso me voy a inclinar por la verdad: los huertistas prendieron fuego al casino y la ciudad no fue hecha pedazos. ¿Cómo lo sé? Le digo que la verdad nunca se sabe: uno cree. Pero no me interrumpa, por favor, el caso es que cuando Villa arribó a la capital ordenó celebrar la victoria, y al día siguiente estuvo baile y baile en la Escuela Normal. Algunos cuentan que cuando se cansó de bailar, aseguró que tenía tanta’mbre que se comería un león. Otros dicen que pronunció esas palabras al llegar de la batalla. En lo que todos coinciden es que se lo sirvieron y lo devoró. Ansina como este plato que al fin se dignan a servir a estos pobres hombres. Será la capital del estado, pero qué mal servicio. Esa es mi mayor preocupación cuando vengo: no que me den carne de puma o león, si acaso de bachán o burro. ¿Usté qué cree? Yo opino que le sirvieron puma, como acostumbran las gentes de por aquí, y confundieron al animal con una leona, porque en la sierra de Zapalinamé no habitan leones. Eso sostienen los entendidos en fauna silvestre, y es que con la melena del macho no habría dudas. Aunque según mi apá, los saltillenses argumentan que había un circo y los pelones encarcelaron al león, ¿por qué razón? Solo Dios sabe. Total que días después nadie encontró al león, lo cual sería la prueba irrefutable de que Villa se lo merendó. ¿Cómo ve? El general no necesita de esas fabulaciones pa demostrar que fue una fiera. Oiga, qué sabrosa está la barbacoa. No me diga que es de borrego, aquí de dónde lo van a sacar. No le creo. ¿Cómo va a ser de oso negro, compadre? No me diga eso. ¿Es verdad? No lo había escuchado, se me hace que está inventando esa historia porque le conté de los pumas. ¿Apoco los saltillenses también cazan osos para comérselos? Pos si estos tacos son de carne de oso negro, confieso que son los más sabrosos que he probado en Saltillo, espero que no acaben con estos animales, ¿o usted ha visto osos domesticados? Aunque la verdad nunca se sabe.