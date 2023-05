¿El fin justifica la violencia? Saltillenses a favor de hombre que incendió camioneta a su vecina ‘por ruidosa’

“Se atrevió a hacer lo que ya quisiéramos muchos, porque de verdad hay mucha gente inconsciente abusona que les vale a quien molesta su ruidazo, ya no dio valor porque la autoridad no hace nada al respecto”.

“La culpa la tiene la autoridad nefasta, por no poner orden, deben de atender los reportes y sancionar con una elevada multa y aparte suspender inmediatamente el escándalo, las personas que quieran hacer esos escándalos que renten una palapa o salón donde no molesten a los vecinos” .

“Eso pasa por no respetar a los vecinos, no saben a quién tienes de vecino es mejor llevar la fiesta en paz. Pregunta ¿Dónde puedo localizar a este señor? Porque tengo unos vecinos muy ruidosos jaja”

“Lamentablemente las autoridades no hacen nada respecto a la música a todo volumen y la gente no es consiente que a veces no dejan ni escuchar la tele. Es muy molesto, deben de multar a la gente que no modere el volumen de bocinas, ya basta, estamos hartos de gente que le vale, a veces la gente trabaja de noche o está enferma, no hay respeto”.

“Hace más caso un burro un perro que los tarados cerebro de piojo de vecinos ruidosos y como las patrullas no hacen nada, no multan, hay que proceder a cómo uno pueda. La policía no hace nada, si se le pidió varias veces que bajara el volumen a la burra que no hizo caso”.

Sin embargo, aunque pocos, algunos de nuestros lectores sí se mostraron en contra de las medidas adoptadas por el hombre.

“Si está de ‘reba’ y muchos quisiéramos hacer eso. Aunque en el fondo si está medio macabro... Cualquier persona puede hacer lo que quiera, quemar, golpear porque le molesta algo. Y sí, la raza esa se pasa de lanza ¡Tiene música para toda la cuadra! Tipo una guerra de bocinas un sábado por la tarde (bueno depende donde vivas, verdad jajaja), pero no debería ser que cada quien haga lo que quiera.