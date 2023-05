Por disposición federal, puede haber alumnos reprobados este ciclo escolar en Coahuila

Los alumnos de primaria y secundaria de Coahuila podrán ser reprobados al final del ciclo escolar, si no reúnen calificación aprobatoria, porque así son los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública para este ciclo.

Francisco Saracho Navarro, secretario de Educación estatal, informó que trabajan en un programa piloto aplicado en alrededor de 600 escuelas para impartir el reforzamiento de la lectura y las matemáticas, con actividades diarias de media hora, con lo que se elevará el nivel académico.

“En ciclos anteriores, por efectos de la pandemia, estaba el pase automático. Al inicio de este ciclo escolar cambió el sistema y de acuerdo a la evaluación que tenga cada uno de los niños, es una situación muy particular del maestro”, dijo.

La instrucción es que la Subsecretaría de Educación Básica refuerce las materias de lectura y matemáticas en el cierre del ciclo escolar y determinar qué niños y jóvenes están en una situación irregular, que esperan no sean muchos, para hacer énfasis en su regularización.

“Ya no está el decreto por parte de las autoridades federales (del pase automático), por eso estamos reforzando los aprendizajes, tenemos detectados algunos niños que por alguna circunstancia han faltado, entraron tarde o los rescatamos y entraron ya iniciado el ciclo escolar, estamos reforzando mucho, no solo en esos casos en particular, el maestro ya los tiene identificados y se trabaja en reforzar el aprendizaje en estos niños.

“Solicitamos esta información para tener a detalle el dato de qué estamos hablando, no podemos hablar de forma general, hay que saber cuántos niños pudieran estar en una situación particular. Calculo que en 15 días lo pudiéramos tener, el 10 de julio concluye el ciclo escolar y en junio vamos a reforzar para que no suceda esta situación (de reprobación)”, comentó.

Saracho Navarro señaló que implementaron el programa piloto “Entre Pares” para reforzar el cálculo mental y la lectura con actividades diarias de media hora en poco más de 600 escuelas, con el objetivo de implementarlo para el próximo ciclo escolar.

Aclaró que hasta el momento, en las evaluaciones realizadas por la SEP, Coahuila ha tenido buenos resultados en todos los grados y materias, muy por encima de la media nacional.