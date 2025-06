El juego, clave para aprender: buscan llevarlo a comunidades rurales de Coahuila

Jugar no es perder el tiempo, sino una forma poderosa de aprender. Así lo asegura la doctora en Educación, Dina Fajardo, saltillense que ha investigado cómo el juego impacta el desarrollo infantil.

Esta semana (11 de junio) se conmemoró el Día Internacional del Juego, una fecha proclamada por las Naciones Unidas en marzo de 2024, que reconoce el juego como un derecho humano fundamental. En este contexto, Fajardo invita a repensar el lugar que ocupa el juego en nuestras escuelas, hogares y comunidades.

TE PUEDE INTERESAR: Día del padre: ¿Cómo generar imágenes personalizadas con IA para dedicar el 15 de junio?

Su doctorado en Educación en la Universidad de Cambridge se centró en entender cómo las maestras en Coahuila, tanto del sistema preescolar de la SEP como de Conafe, integran el juego en su enseñanza diaria, encontrando que, si bien muchas educadoras reconocen su valor, también enfrentan obstáculos como el cumplimiento estricto del currículo o la presión de padres que ven el juego como una pérdida de tiempo. Esta percepción cultural, dice Fajardo, tiene grandes implicaciones en la vida de los niños.

“‘A la escuela se va a estudiar, no a jugar’ es algo que escuchamos muy frecuentemente, no nada más en México, no nada más en Coahuila; en todo el mundo se escucha eso”, dijo.

No obstante, señaló que las investigaciones demuestran que el juego es una herramienta efectiva para desarrollar habilidades cognitivas, motoras, sociales y emocionales.

En ese contexto, explicó que durante la infancia temprana (0 a 6 años), las experiencias de juego enriquecedoras son claves para el desarrollo. Sin embargo, en muchas comunidades rurales, el juego queda relegado a los momentos libres, ya que los niños contribuyen desde temprana edad a las labores del hogar.