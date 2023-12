¿El padre de todos los nacimientos en Saltillo?

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Yo no compro nada, todo lo hago... solo compro las figuras y cada vez es más difícil encontrarlas de buena calidad... El resto son cajas de leche, hielo seco, pintura y lo que voy encontrando para hacer las construcciones”, dijo.

El castillo de Herodes, por donde pasaron los Reyes Magos, se encuentra elaborado con cartón de cajas de leche. Las murallas y bardas están hechas de nieve seca, moldeadas y pintadas a mano.

Del cómo se enseñó a hacerlo, no hay un curso o tips en específico. “¿Cómo aprendí a hacer esto? No me lo pregunte. Son años de pruebas y errores. Son años de ir perfeccionando”.

A la representación de la Virgen y José pidiendo posada, le sigue la escena donde el ángel avisa a los pastores que el niño Jesús ha nacido.