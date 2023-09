‘El Tec Saltillo no es cantina’: alumnos convocan a manifestación por uso de explanada

Los alumnos cuestionaron la decisión de las autoridades educativas y señalaron que no existe transparencia sobre cómo se ofrecieron estos lugares entre personas que no pertenecen

Alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo ( ITS ) , convocaron este lunes 18 de septiembre a una manifestación para protestar por el uso de la explanada de la institución como área VIP en la presentación de Grupo Frontera en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y Avenida Universidad.

ALUMNOS DEL TEC SALTILLO CONVOCAN A MANIFESTACIÓN

Ante esa situación, en Facebook se creó un grupo cerrado con el lema “El Tec no es cantina”, con el cual convocan a una manifestación a las 10:00 horas de este lunes 18 de septiembre en la explanada de la institución para protestar por los hechos.

En este grupo se compartió el pliego petitorio de la manifestación, así como distintas opiniones entre los alumnos de distintos niveles y carreras de la institución.

TE PUEDE INTERESAR: La obra fallida del ITS: la construyeron, después la demolieron

“Que tal chicos, estamos por compartirles el documento que se va a presentar el día de mañana. El documento incluye nuestras inconformidades con respecto a lo ocurrido el 14 de septiembre, además de un pliego petitorio donde exponemos nuestras exigencias para resolver esta situación. Es de nuestro conocimiento que las peticiones que se incluyen no cubren todas las necesidades que tiene el alumnado, sin embargo, el giro principal del movimiento, al menos por ahora, no es resolver todos los problemas que tiene el tec, sino exigir una institución más transparente. Háganse conscientes de que si logramos ser escuchados, no será esta la única vez que nos hagamos presentes como un movimiento estudiantil en pro de los derechos de cada estudiante. El día de mañana abriremos el micrófono para quien quiera exponer algo referente a lo que está sucediendo”, explican en su mensaje.