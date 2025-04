El trato preferencial de Trump a México se debe a que “funcionó” la estrategia de Sheinbaum

‘Aunque algunos no quieran reconocerlo, tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el Gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, basada en el respeto’, afirmó la Presidenta

“Aunque algunos no quieran reconocerlo, el trato preferencial que otorgó el presidente Donald Trump a México al imponer el miércoles aranceles al mundo, tiene que ver con la buena relación que hemos construido entre el Gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, que se basa en el respeto”.

Se trata de un “respeto a nuestra soberanía, colaboración, coordinación, pero con respeto a México, a las y a los mexicanos, y a la soberanía nacional, y eso ha permitido que México no tenga aranceles adicionales”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su habitual conferencia de prensa matutina.

Dentro de la nueva política comercial arancelaria de los Estados Unidos, “en el caso de México, no hay aranceles adicionales”, resaltó la titular del Ejecutivo federal.

El que México haya salido mejor librado que otros países, “tiene que ver también con la fuerza de nuestro gobierno, y, como siempre digo: hay mucho pueblo en México; esa es la fuerza en nuestro País, en eso radica, en que no hay división entre pueblo y gobierno”, añadió.

Sin embargo, destacó la aplicación de dos decretos del presidente Trump relacionados con la industria automotriz y con el acero y aluminio, que “son también para todo el mundo, no solamente es para México y Canadá”.

“Es más, en el caso de la automotriz tiene sus características para el caso de México y de Canadá, particularmente de México; recuerden que nuestra industria automotriz está muy integrada”, comentó.

En tanto, prevalece el diálogo con el gobierno estadounidense, que hasta ahora ha servido para que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, construya “una muy buena relación” con el secretario de Comercio, que se da “a partir de las llamadas que hemos tenido con el presidente Trump”, señaló la mandataria nacional.

“De hecho, muy probablemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estará en Washington la próxima semana... Entonces, seguimos trabajando en esos dos temas: industria automotriz, acero y aluminio”, externó.

Sheinbaum Pardo consideró importante que se conozcan los sectores que no tienen aranceles, “porque son muchísimos”.

Recordó que tras el último telefonema con Donald Trump comentó que, “en el caso de aranceles recíprocos, a mi entender, no iba a haber aranceles, porque como México no pone aranceles a Estados Unidos, pues Estados Unidos no pone aranceles a México”.

“Eso lo dije —apuntó— desde la última llamada que tuvimos con el presidente Trump, lo dije en el Zócalo de la Ciudad de México”.

“Y, obviamente, también con sus características, que tienen que ver con lo que ha planteado para la industria automotriz, acero y aluminio”, dijo.

Al mediodía, la Presidenta sostuvo una “reunión amplia”, en el Museo de Antropología, con gobernadores, legisladores, empresarios, líderes obreros y representantes de pueblos originarios, a quienes anunció la “aceleración” del Plan México, orientado a fortalecer la economía nacional y el bienestar de la población.