‘Ellos no van platicar contigo’; formalizan denuncia a candidato de Morena-PT en Ramos Arizpe por amenazas

Alejandro Martínez, esposo de la candidata a la alcaldía de Ramos Arizpe, Areli Flores, expuso la denuncia por amenazas y extorsión interpuesta contra Gerardo Covarrubias, candidato al mismo cargo por Morena y el Partido del Trabajo. Este viernes tras una convocatoria de los medios de comunicación, el candidato a regidor por el Partido Verde Ecologista de México narró paso a paso el proceder de Covarrubias en su contra, expresando que fueron 28 minutos de amenaza dando a entender que “inversionistas” de la campaña del morenista buscarían cobrar su dinero. TE PUEDE INTERESAR: Denuncia amenazas aspirante a regidor del Partido Verde en Ramos Arizpe: ‘fui objeto de intimidación y extorsión’ Según Martínez, Covarrubias intentó utilizarlo a él como conducto para amedrentar y afectar la candidatura de Flores. Para confirmar sus dichos, Martínez mostró una parte de la grabación que hizo de su conversación con Covarrubias, asegurando que los audios están a disposición de la Fiscalía General del Estado a modo de prueba, por lo que no le es posible compartirlos de manera íntegra. “La semana pasada me cita el candidato de Morena, Gerardo Covarrubias en un café que se llama Cata Legorreta en Saltillo y me externa que su candidatura se está viendo afectada con la candidatura de Areli y que él no está solo, que él tiene inversionistas que se están viendo afectados en cuanto a recursos, que no es solamente un millón, ni dos, ni tres, que es mucho más”, narró Martínez. Ante ello, según el excandidato a diputado local, aseguró que Covarrubias le invitó a que Flores declinara su candidatura a su favor, a lo que se negó al tratarse de una decisión que le correspondía a su esposa. “Entonces me dijo que si no era así, de alguna manera él tenía que recuperar ese dinero para poder seguir participando, entonces que se lo diera yo de mis recursos para entonces hacer campaña. Él pues de ninguna manera, si no los tengo para mi campaña, menos para la de alguien más”, agregó Martínez.

Posterior a ello, según Martínez, Covarrubias indicó que siendo abogado, podía montarle una situación a él o a su esposa para que terminaran en la cárcel. “Después de eso me dice ‘entonces esos inversionistas ya no los voy a contener’. Esa fue su palabra. ‘No los voy a parar, no los voy a detener y ellos van a llegar a hacer lo que tengan que hacer para recuperar su dinero y ellos no van a llegar a platicar contigo’”, dijo Martínez. Agregó que días posteriores a ese encuentro, en otro restaurante de Saltillo, Covarrubias reiteró su amenaza a gritos, a lo que Martínez se limitó a pedirle que no lo hiciera. Tanto Areli Flores como su esposo coincidieron en que no buscan otra cosa más que la acción de las autoridades de justicia y electorales ante las presuntas acciones del candidato morenista. “El señor ha negado incluso que me vio, ha dicho mentiras. Claro que nos vimos. Está mintiendo y a fin de cuentas, lo que más me preocupa a mí son las intenciones. Si eso hace como candidato, ¿entonces a qué está jugando en la política?”, dijo Martínez. Alejandro no quiso confirmar que el narcotráfico esté inmerso en la elección a dirigir el ayuntamiento. “Desconozco yo quienes sean sus inversionistas, lo que sí me dejó muy claro es que era gente que no iba a venir a platicar conmigo, que era gente mala y era gente que nos puede hacer daño. Después se pueden especular mil cosas, lo dejo a criterio de la gente”, fueron sus palabras.

Añadió que el pasado jueves 18 de abril, la encargada jurídica del Partido Verde metió una carta de intención para activar los protocolos de seguridad, aunque aclaró que no ha solicitado protección expresamente. Por su parte, Areli Flores calificó de “lamentable” la situación y confirmó entre lágrimas que su campaña continuará en los próximos días. “Debería de ser algo totalmente tranquilo como se ha vivido en otros años, nunca se había conocido un caso de esta manera, esto nos hace ver que ciertas personas no están preparados para lo que buscan, que vienen aquí con bandera de personas buenas y pues realmente es un disfraz, me da tristeza, me lamento por este tipo de situaciones, yo quiero que esto sea pues una campaña limpia para todos los candidatos” expresó. TE PUEDE INTERESAR: Niega Gerardo Covarrubias estar involucrado en amenazas a aspirante del PVEM en Ramos Arizpe Agregó que si bien hay algunas encuestas ya publicadas, la definitiva es el día de la elección, por lo que llamó a los ramosarizpenses a analizar el comportamiento de los candidatos. “Mi campaña sigue, no les voy a negar, al principio tuve miedo, por eso se suspendió la campaña algunos días y más que por miedo fue para llevar los protocolos necesarios en cuanto al tema de las denuncias, pero vamos a retomar las actividades. Yo no le voy a fallar. Aquí hay gente que son de mi planilla, que considero como mi familia principalmente, no les voy a fallar, yo me comprometí, yo voy a seguir en la lucha, estoy 100 % comprometida, no tengo miedo, yo no les voy a fallar a todas esas personas que nos acompañan”, expresó la candidata del Verde Ecologista. Añadió que también acudió este viernes 19 de abril al Tribunal Electoral para interponer la denuncia por violencia política de género. Al cierre de esta nota, VANGUARDIA permanece a la espera de una postura de parte de Gerardo Covarrubias, quien el pasado jueves negó las acusaciones.

