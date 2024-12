Empresa coreana instalada en Arteaga, blinda instalaciones para ‘burlar’ la ley (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Ayer en la noche como a las 07:00 u 08:00 de la noche nos notifican el acuerdo donde el juez de Primera Instancia dice que paren, que restituyen literal a Bolim en su goce de su derecho afectado, ¿qué quiere decir?, que nosotros pudiéramos entrar a la empresa y parar las máquinas o tener la posición de las mismas, pero hoy en la mañana que llegamos nos dimos cuenta que las cinco puertas de mando están bloqueadas todas con candado”, dijo el abogado de Bolim SLT, Raúl Villarreal.

Agregó: “El equipo de seguridad de Mando está resguardado en el edificio. A los trabajadores se les pidió desde muy temprano que sus carros no los estacionaran en otra parte, y a los contratistas no se les está dejando entrar... lo que quieren hacer es patear el bote para decir que al no estar notificados, no van a parar”.