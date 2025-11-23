Empresarios del Sureste de Coahuila superan con su oferta de empleo la cuota del gobierno en materia de inclusión laboral

Con una tasa de 21.9% del total de empleos que se ofertan a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Coahuila, el sector patronal de la Región Sureste del estado rebasa en más del triple la cantidad de personas con discapacidad que, por ley, el Gobierno está obligado a contratar.

TE PUEDE INTERESAR: Se reúnen familias en la Ruta Recreativa con actividades deportivas y de salud

En contraste, el resto de las regiones de la entidad no ofrecen ninguna opción para los buscadores de trabajo en tales condiciones, según se observa en las listas de vacantes anunciadas a través de dicha institución, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), en su artículo 11 Bis, establece que las autoridades de la Administración Pública Federal y de las Entidades Federativas tienen la obligación de destinar el 5% de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la contratación de personas con discapacidad.

Si bien, dicho ordenamiento legal, tanto como la Ley Federal del Trabajo (LFT), promueven la inclusión laboral, no establecen una cuota obligatoria o porcentaje único de contratación para la iniciativa privada a nivel federal; con todo y eso, los empleadores de Saltillo y su zona conurbada superan en por lo menos tres veces el referido porcentaje fijado para el sector público respecto del total de cargos disponibles.

Cuarenta y seis de los 210 puestos de empleo publicados están dirigidos a candidatos del sureste coahuilense que presenten alguna clase de discapacidad y que se interesen, principalmente, en áreas de restaurante, ventas, mantenimiento industrial, producción, electromecánica, seguridad, vendedor industrial, líder de sucursal.

Asimismo: inspección de calidad, auxiliar de materiales, operador de tugger, intendencia, limpieza, surtidor de áreas o mercancía, área de caja, producción, ensamble, ayudante de carga, auxiliar general múltiple, vigilancia, almacén, auxiliar de tortillería, soldador, ayudante de pintura o punteador, entre otros.

Los sueldos ofrecidos por los empleadores para este sector de la población oscilan entre los 25 mil y 8 mil 480 pesos mensuales.

De los más de 400 puestos anunciados —para uno o más solicitantes en cada caso—, los 10 más ofertados son: auxiliar de producción en manufactura, con 70 menciones; auxiliar de cafetería (30), chófer quinta rueda (20), auxiliar general (20), auxiliar de producción de micro alambre (20), auxiliar de limpieza (15), auxiliar en servicios (15), personal para área de caja (12), área de ventas (15), ayudante en turismo (15).