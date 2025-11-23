Empresarios del Sureste de Coahuila superan con su oferta de empleo la cuota del gobierno en materia de inclusión laboral

Coahuila
/ 23 noviembre 2025
    Empresarios del Sureste de Coahuila superan con su oferta de empleo la cuota del gobierno en materia de inclusión laboral
    La Región Sureste de Coahuila destina el 21.9% de sus vacantes a personas con discapacidad, triplicando el 5% exigido por ley para la Administración Pública Federal. FOTO: CORTESÍA

Casi el 22% de los puestos ofertados en Saltillo y su zona conurbada a través del SNE están dirigidos a este sector de la población, no así en el resto de la entidad

Con una tasa de 21.9% del total de empleos que se ofertan a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Coahuila, el sector patronal de la Región Sureste del estado rebasa en más del triple la cantidad de personas con discapacidad que, por ley, el Gobierno está obligado a contratar.

TE PUEDE INTERESAR: Se reúnen familias en la Ruta Recreativa con actividades deportivas y de salud

En contraste, el resto de las regiones de la entidad no ofrecen ninguna opción para los buscadores de trabajo en tales condiciones, según se observa en las listas de vacantes anunciadas a través de dicha institución, dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

En México, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), en su artículo 11 Bis, establece que las autoridades de la Administración Pública Federal y de las Entidades Federativas tienen la obligación de destinar el 5% de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la contratación de personas con discapacidad.

Si bien, dicho ordenamiento legal, tanto como la Ley Federal del Trabajo (LFT), promueven la inclusión laboral, no establecen una cuota obligatoria o porcentaje único de contratación para la iniciativa privada a nivel federal; con todo y eso, los empleadores de Saltillo y su zona conurbada superan en por lo menos tres veces el referido porcentaje fijado para el sector público respecto del total de cargos disponibles.

Cuarenta y seis de los 210 puestos de empleo publicados están dirigidos a candidatos del sureste coahuilense que presenten alguna clase de discapacidad y que se interesen, principalmente, en áreas de restaurante, ventas, mantenimiento industrial, producción, electromecánica, seguridad, vendedor industrial, líder de sucursal.

Asimismo: inspección de calidad, auxiliar de materiales, operador de tugger, intendencia, limpieza, surtidor de áreas o mercancía, área de caja, producción, ensamble, ayudante de carga, auxiliar general múltiple, vigilancia, almacén, auxiliar de tortillería, soldador, ayudante de pintura o punteador, entre otros.

Los sueldos ofrecidos por los empleadores para este sector de la población oscilan entre los 25 mil y 8 mil 480 pesos mensuales.

De los más de 400 puestos anunciados —para uno o más solicitantes en cada caso—, los 10 más ofertados son: auxiliar de producción en manufactura, con 70 menciones; auxiliar de cafetería (30), chófer quinta rueda (20), auxiliar general (20), auxiliar de producción de micro alambre (20), auxiliar de limpieza (15), auxiliar en servicios (15), personal para área de caja (12), área de ventas (15), ayudante en turismo (15).

Temas


Empresas
empleos

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


SETRA

true

David Guillén Patiño

Poseedor de un alto sentido de responsabilidad social, todos los días pone a prueba su compromiso ético y profesional, asumido a lo largo de 42 años como reportero, jefe de información, editor, cartonista, productor de radio, comentarista y docente.

Ha sido consultor y portavoz en siete campañas electorales y de instituciones como el STUAC, la Secretaría de Economía, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CDHEC) y el Congreso del Estado de Coahuila, donde además fue asesor parlamentario en dos legislaturas consecutivas.

Estudioso del derecho y de otras disciplinas del conocimiento, desde hace más de tres lustros su columna politemática “Palabras Mayores” ha sido publicada en al menos una docena de medios impresos de la entidad y la región.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
1,800 solicitudes ha recibido el chatbot ‘Vivi’, que orienta sobre riesgos y canaliza a atención.

Coahuila: Llevan programa vive sin drogas a todas las regiones
Colectivos urgieron a que se legisle a la brevedad para cubrir los vacíos legales que actualmente hay.

Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeres
true

POLITICÓN: Todo mundo toma previsiones ante ‘mega bloqueo’ por inseguridad en el país

true

Historia de un metiche (II)
FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Va Sheinbaum por Alessandra Rojo de la Vega
Economía mexicana, futuro incierto

Economía mexicana, futuro incierto
Brutalistas

Brutalistas
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se dirige a los civiles que prestan juramento para unirse a una red de defensa estatal en el barrio de Petare de Caracas, Venezuela.

EU simuló el derrocamiento de Maduro. Venezuela se sumió en el caos