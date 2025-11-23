Se reúnen familias en la Ruta Recreativa con actividades deportivas y de salud

Cientos de familias participaron este domingo en la Ruta Recreativa Por Amor a Saltillo, donde disfrutaron actividades deportivas, recreativas y de convivencia, además de servicios de salud para personas y mascotas a lo largo del bulevar Venustiano Carranza.

Durante el paseo dominical se instaló un módulo de detección oportuna de hipertensión y diabetes, así como asesoría nutricional, disponible cada domingo. También se aplicaron vacunas contra la influenza para la población que acudió al recorrido.

Como parte de los servicios gratuitos a la ciudadanía, se ofreció vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

Personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable promovió el cuidado responsable de los animales de compañía, mientras que el Instituto Municipal de las Mujeres brindó información sobre prevención de violencia y los servicios psicológicos y legales que ofrece.