Se reúnen familias en la Ruta Recreativa con actividades deportivas y de salud

Un domingo más los saltillenses realizaron el tradicional recorrido

Cientos de familias participaron este domingo en la Ruta Recreativa Por Amor a Saltillo, donde disfrutaron actividades deportivas, recreativas y de convivencia, además de servicios de salud para personas y mascotas a lo largo del bulevar Venustiano Carranza.

Durante el paseo dominical se instaló un módulo de detección oportuna de hipertensión y diabetes, así como asesoría nutricional, disponible cada domingo. También se aplicaron vacunas contra la influenza para la población que acudió al recorrido.

Como parte de los servicios gratuitos a la ciudadanía, se ofreció vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas.

Personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable promovió el cuidado responsable de los animales de compañía, mientras que el Instituto Municipal de las Mujeres brindó información sobre prevención de violencia y los servicios psicológicos y legales que ofrece.

$!El Instituto Municipal de las Mujeres difundió información para prevenir diferentes tipos de violencia.
El Instituto Municipal de las Mujeres difundió información para prevenir diferentes tipos de violencia. FOTO: CORTESÍA

Elementos de la Unidad de Integración Familiar de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzaron el acercamiento con la ciudadanía mediante acciones de proximidad.

Además, esta edición de la Ruta Recreativa fue sede de la Carrera 5K Coahuila Seguro, organizada por la Fiscalía General de Coahuila y la Secretaría de Seguridad Pública, la cual reunió a miles de corredores a lo largo del recorrido.

Las autoridades municipales informaron que el próximo domingo 30 de noviembre el DIF Saltillo realizará la Campaña de Salud Sexual, en la que de 8:00 a 12:00 horas se ofrecerán diversos servicios e información preventiva para la población.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

