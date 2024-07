En Acuña hay inquietud por entrega de calificaciones, desde el 8 de julio se pueden descargar

ACUÑA, COAH.- La Secretaría de Educación de Coahuila informó que las boletas de calificación estarán disponibles en la plataforma para su descarga a partir del 8 de julio, y los certificados a partir del 16 de julio, por lo que si los padres de familia no pueden acudir a las escuelas a recogerlas, a partir de esas fechas las podrán descargar en la página: www.seducoahuila.gob.mx

Carlos Alberto Herrera Avendaño, coordinador de planeación educativa en la región, dio a conocer que muchos padres de familia andan desesperados porque ya quieren las boletas de calificación o certificados de sus hijos, porque están realizando diversos trámites como pasaportes, visas, becas, entre tantos, pero habrá que esperar para descargar los documentos.

“Entendemos que hay muchos alumnos de tercero de Secundaria que están por ingresar a preparatoria y que las escuelas, como parte de sus requisitos, les piden el certificado o una constancia con promedio.

“Yo les diría a los padres de familia que se tranquilicen, no pasa nada. Ustedes van a llevar a la Preparatoria los documentos que tengan y los que no, pues se firma una carta compromiso para que después, en cuanto estén disponibles, se entreguen”, subrayó.

Destacó que no hay impedimento para no contar con las boletas de calificación de sus hijos, y quienes no puedan asistir a las escuelas por ellas, por alguna razón, pues hay la opción de descargarlas.

“Hay que recordar que ya no es necesario ir a la escuela por tu documento, claro que es lo correcto, la tradición, sin embargo, si tú te tuviste que ir de Acuña, desde donde estÉs puedes descargar la boleta, puedes descargar el certificado en la página de la Secretaría”, apuntó.