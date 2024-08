En alerta Raúl Vera, obispo emérito de Saltillo, tras denunciar robo y agresión

Lo anterior se dio luego de que una empleada doméstica y un escolta del obispo emérito fueron denunciados por robo y agresiones físicas presuntamente cometidos en contra de Vera López.

Campbell aseguró que aunque hay personal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE) de vacaciones, se les levantó la denuncia, aunque no les han informado sobre investigaciones en la misma.

“En realidad yo no sé qué haya algo contra esta chica después de robar, mentir, agredir, amenazar. No es que queramos gente detenida, pero no hay una investigación, la integración de una carpeta. De mis denuncias no sé si les notificaron correctamente a ella y al escolta”, explicó.

Por su parte, la FGE no ha informado sobre mayores avances respecto a la denuncia del obispo emérito.