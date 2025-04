Monclova: Protesta de ex obreros de AHMSA culmina en riña tras bloquear el bulevar Harold R. Pape (videos)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Ahí realizaron un plantón por minutos, ocasionando un congestionamiento vial de unidades de transporte público, automóviles de empresas y particulares.

“Dicen que esos tres equipos ya no son de la empresa, eso no es cierto, es una burla, una maniobra que hicieron ellos para sacar esos equipos. Nosotros hemos estado cuidando que no saquen un motor, un tubo, un pedazo de cobre, pero ¿qué hicieron ellos? Sacaron equipos completos. No estamos de acuerdo con eso. De perdido, cada equipo vale entre 60 y 70 millones de dólares. Eso es lo que garantiza nuestras terminaciones”, mencionaban los ex obreros.