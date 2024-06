En Coahuila, el PAN ‘quedó en la lona’, reconoce Mario Dávila

MONCLOVA, COAH.- Tras la elección de este 2 de junio, el alcalde de Monclova, Mario Dávila Delgado, declaró en entrevista con VANGUARDIA que lamentablemente no obtuvo el mejor resultado en la votación de la ciudadanía. Sin embargo, agradeció a la población y a su equipo de trabajo que le apoyó hasta el final.

“Bueno, pues estamos en aceptación de que así son las cosas. Todos sabemos que fue una elección donde imperaron ciertos factores. Ya estaremos haciendo el análisis, pero de entrada todos sabemos lo que sucedió: la participación ciudadana, las decisiones de los votantes y la distribución de los votos”, expuso.

Reconoció que el Partido Acción Nacional quedó en la lona y “está en la cuenta de ver si se levanta en los 8 segundos”, al haberse ganado solo una alcaldía en un solo municipio de la entidad.

Por ahora, se tiene que trabajar arduamente en recuperar al albiazul.

“Será un trabajo difícil, pero se tiene que hacer. El partido, por algo es el oficialmente reconocido más antiguo y pienso que se va a recuperar”.

Dávila Delgado reiteró su agradecimiento hacia la ciudadanía que le apoyó por su firmeza ante las “tentaciones” que se dieron en medio de este proceso electoral.

“La política es de tiempos y de derrotas. Yo agradezco a los ciudadanos que me han apoyado en diferentes ocasiones; algunas las he ganado y otras no, como esta. Tengo el orgullo de haber tenido cargos municipales, estatales, federales y haberlo hecho de una manera correcta, como es mi perspectiva. Quedará para la historia. Estoy tranquilo, estoy consciente de lo que ha sucedido y con qué ha sucedido”, dijo finalmente.