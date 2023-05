En dos años, se registraron 655 mil denuncias contra ‘montadeudas’: Jericó Abramo

Durante el 2021 y 2022, la Procuraduría Fiscal detectó en el país 655 mil denuncias contra los “montadeudas”, pero a través de las redes sociales, y solo el 2% la presentaron por la vía penal, informó el diputado federal Jericó Abramo Masso (PRI).

“Desde la pandemia empezó a proliferar una serie de ofertas vía redes sociales, páginas de internet, correos electrónicos, redes de WhatsApp, aplicaciones de Android y IPod, a raíz de la pandemia mucha gente lamentablemente perdió su empleo o tuvo que pedir prestado para cubrir las necesidades de su casa.

“Estas famosas aplicaciones digitales, conocidas en el mundo como las ‘montadeudas’, empezaron a facilitar créditos desde 500 hasta 20 mil pesos a personas que tuvieran la urgencia del dinero. La gente, por la necesidad, empezaba a aceptar las reglas o ‘las cookies’ que estas empresas pedían en los teléfonos celulares”, indicó.

Esto, sin darse cuenta de que lo que estaban realmente autorizando era que entrara un virus, un malwear, para bajarles sus contactos electrónicos, audios, sus videos.

“655 mil personas denunciaron por la vía no legal, en redes sociales estuvieron denunciando estas extorsiones, lo que detectó la Procuraduría Fiscal el año pasado y el antepasado y solo el 2% interpuso denuncia.

“¿Por qué no ponen denuncia la gente? Porque tiene miedo a que difunden sus fotos, sus videos, sus audios y pongan en riesgo la información personal”.

Son personas o empresas que lavan dinero utilizando lenguaje financiero, como los bancos y uniones de crédito, para hacer creer a las víctimas que son instituciones de crédito autorizadas para prestar dinero y aceptaban las reglas de operación.

Al solicitar el préstamo, las personas no se daban cuenta de que daban acceso a la información personal, y cuando tenían problemas para pagar los intereses se disparaban al 250% anual, lo que se convertía en bola de nieve impagable.

“Empezaban a decirles ‘si no me pagas para tal fecha voy a soltar esta fotografía que tienes en tu archivo o en tu nube; si no me pagas para esta fecha voy a sacar esta foto de tu hija, de tu hijo; voy a mandar a tu esposa esta foto que te pueda comprometer o a tu esposo’. A veces con chantajes o mentiras, la gente, ante el temor empezaba a dudar y no ponían la denuncia de fraude por miedo y caían en la extorsión”.

Abramo Masso propuso reformar el Artículo 111 Bis y adicionar el 106 en la Ley de Instituciones de Crédito para prohibir a personas o empresas el solicitar acceso a información privada como contactos, fotografías o videos contenidos en medios digitales, lo que incluye celulares, tabletas, computadoras, a excepción de lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Quienes infrinjan la ley, incurran en fraude, extorsión, robo de datos personales y agiotismo, serán castigados hasta con 9 años de cárcel. La iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputados y en septiembre será dictaminada en el Senado para su ratificación.