En enero entran en funciones tribunales especializados para el tratamiento de las adicciones: Miguel Mery Ayup

Torreón, Coahuila. - En los Distritos Judiciales de Coahuila, este 15 de enero entran en operación los siete tribunales especializados para el tratamiento de adicciones y enfermedades mentales, informó Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila.

Es un modelo que se va a implementar en todos los distritos judiciales de Coahuila que busca rescatar y apoyar a las mujeres y hombres que se encuentran en el consumo de estupefacientes o que por ese motivo cometieron algún delito.

Para lo anterior se han capacitado a todos los jueces para que puedan dictar medidas que en vez de cárcel prescriban un tratamiento que la persona pueda recibir, con el objetivo de que se puedan reintegrar a la sociedad, pero tratando su adicción.

A la vez se elaboró un diagnóstico de la capacidad instalada en las distintas áreas para brindar los servicios de una manera coordinada con las autoridades de salud.

TE PUEDE INTERESAR: Su dueño nunca regresó a Saltillo: buscan hogar para Koda, perrito ‘tímido, pero lindo’ (VIDEO)

Lo que se pretende es no mandar a las personas al Centro de Salud Mental.

Esto último con la finalidad de no mandarlos al Centro Estatal de Salud Mental (CESAME), particularmente a quienes requieran de ese tipo de tratamiento psiquiátrico por el daño que ya tienen.

Lo anterior, refiriéndose a conocer la cantidad de psicólogos con los que se cuenta para poder ayudar a una persona con terapias y conocer cuántas personas o cuántos espacios se tienen dentro de un penal; para poderlos atender.

Es todo un esquema para rescatar a las mujeres y hombres que están allí. No solamente castigarlos con privarlos de su libertad, sino ayudar a esa persona a que salga, no siempre el problema mayor es que consuman, el problema es que no han sido atendidos en un problema psicológico de antes, aseguró Mery Ayup.