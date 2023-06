‘En los videos no se ve que se lleven dinero’, dice Fiscal sobre robo a BBVA Bancomer en Saltillo

La Fiscalía General del Estado informó que hasta este viernes se desconoce el monto robado a la sucursal bancaria de BBVA Bancomer, asaltada el día jueves 22 de junio en Saltillo; su titular Gerardo Márquez Guevara detalló que, en el análisis de los videos de seguridad, no se observa que los probables responsables se hayan llevado dinero.

“Hasta ahorita no tenemos una contabilidad. No tenemos ninguna contabilización numeraria hasta que nos diga el banco, pero finalmente, en el video no se observa que se hayan llevado alguna cantidad”, dijo el Fiscal General de Coahuila.

Informó que personal a cargo de la investigación abierta por el robo ocurrido en la sucursal de periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Miguel Hidalgo, en la colonia República, revisa el modo de operación de las personas que cometieron la conducta delictiva.

“Estamos revisando principalmente los videos en donde este se ve cuando están destruyendo el vidrio de las cajas; realmente no tenemos una precisión exacta, pero sabemos que son dos o tres personas las que participan”.

Reveló que el análisis en curso tiene razón en el nivel de la agresión contra la institución, sin que en los datos de pruebas videográficos hasta lo que han analizado, se vea la sustracción de efectivo.

“Queremos analizar bien, porque, pues, evidentemente con tanta fuerza contra la instalación, pues evidentemente podrían haberse apoderado de algún recurso y no lo hicieron. Queremos analizar todas las líneas de investigación”, dijo Gerardo Márquez, quien resaltó “Hasta ahorita, no (tienen un monto del robo)”.

El Fiscal General del Estado declinó entrar con especulaciones respecto a si los probables responsables del asalto son integrantes de una asociación delictiva denominada “Banda del Mazo”, señalada del robo de joyerías a finales del año pasado en el municipio de Torreón.