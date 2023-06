El duro trabajo de los albañiles bajo el sol de Coahuila; toman hasta 10 litros de agua diarios

Los albañiles desarrollan sus labores expuestos a los intensos rayos del sol y, aunque el calor resulta agobiante para la mayoría, no paran de preparar la mezcla , armar castillos, acarrear blocks y ladrillos y otras actividades laboriosas y extenuantes.

“Es para mantenernos frescos, si no sí”. El rostro lo cubre con una burka y lentes para el sol. Sobre la cabeza un casco blando lo protege un poco más del sol. No recuerda haber sentido nunca antes las altas temperaturas que agobian a la ciudad.

Sí recuerda que hace unos 10 años anduvo trabajando por rancherías del municipio de Ocampo y allá las temperaturas del desierto casi llegan a los 50 grados y en las semanas que anduvo por allá en la obra bajó unos cinco o seis kilogramos porque el sudor era constante y la sed aún más.

“Aquí el calor está tranquilo -dijo sonriente Osvaldo- está más duro en Monterrey. Yo me tomo 2 litros nada más. Soy de Guerrero, allá sí está fuerte el calor, pero pues hay que acostumbrarse a todo, a mí no me afecta, está normal, está más fuerte en Monterrey”.

En la vecina ciudad, señaló, el calor es más intenso y el trabajo se hace más pesado, más cansado. Allá sí, aseguró, se puede tomar hasta 10 litros por día trabajando en la obra.

José Rivera, originario de Coatzacoalcos, Veracruz, afirmó que aunque el termómetro ande entre los 37 y 38 grados “el calor no se siente, además está haciendo airecito, el sol sí quema, pero andamos con capucha, si no sí arde la cara y el cuello”.

En su caso, antes de estos calorones “nomás leve me tomaba como dos litros, pero ahorita cuatro o cinco, ya estamos tomando más”. El fuerte calor no le quita la sonrisa. “Esto no es nada, allá sí, pero ya estamos impuestos”, concluyó.