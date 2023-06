En proceso electoral, barbacoa se mantendrá como platillo preferido de los saltillenses

A pesar del proceso electoral que se realizará este domingo 4 de junio, la barbacoa seguirá siendo el alimento preferido por los saltillenses en domingo.

VANGUARDIA consultó a distintos establecimientos que venden el producto con regularidad, entre los cuales se mencionó que sí hubo un aumento en la demanda de pedidos y en el volumen de producción.

Lourdes, de Barbacoa “María Mercedes”, ubicada en la colonia Topchico, mencionó que le han hecho pedidos de entre 10 y 18 kilos y que el aumento en el consumo es regular cuando hay elecciones.

Por otra parte, Rubén Olivares de Barbacoa “El Primo Rubén” de la colonia Colinas de San Francisco, declaró que sí se prepara una mayor cantidad de carne “pues cuando la gente sale a votar se le antoja comer en la calle”.

Detalló que aunque conoce el aumento de demanda que hay en el fin de semana que hay elecciones, no subió el precio de su producto, pero sí su oferta en un aproximado de 30 por ciento.

Carlos de la Rosa de Barbacoa Compadres, en la colonia Urdiñola, explicó que si bien no aumentó el volumen de su producción, espera que, como otros años, haya un importante flujo de personas en el establecimiento, pues, su local está ubicado entre dos escuelas primarias.

Detalló que en años anteriores, se le ha presentado el caso en el que llegan personas a pedirle órdenes de tres kilos, aunque no está seguro si son para los funcionarios de casilla o de los partidos.

Añadió que si bien no hizo más barbacoa de la habitual, hará una valoración respecto a este año, tomando en cuenta que en 2024 también habrá elecciones.

Por su parte, José de Jesús Barranco, de Barbacoa El Barranco, explicó que regularmente hace entre 30 y 35 kilos de barbacoa, aunque este fin de semana aumentará a cerca de 45.

Agregó que se colocará en su puesto en la colonia La Fragua desde las 6 y media de la mañana y se esperará en el lugar hasta las 15:00 horas, cuando regularmente levanta su negocio a las 13:00.

No obstante, no todos los sectores tienen el mismo éxito en domingo de elecciones, pues, taquerías como Aaron, Sazón Hidalgo, Los Primos VIP y Barbacoa Almazán mencionaron que no realizaron un aumento en su producción.

Incluso se presentó el caso de Barbacoa Neira’s, que según contó Diego de la Peña, no abre en temporada electoral, pues, se tarda más en terminarse el producto.

“Sí, nos ha pasado en otros años, es como un día festivo. Regularmente, terminamos la venta a las 11 y esos días terminamos hasta la 1. Es muy parecido a cuando hay un Super Bowl o el día del niño o el día del padre porque la gente prefiere hacer comida en su casa” explicó.