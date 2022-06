‘En Saltillo no hay riesgo de desabasto de agua’; ciudadanía tiene servicio todos los días: AGSAL

Aunque los efectos de la sequía en los 38 municipios de Coahuila y los bajos niveles de agua en los pozos municipales como Torreón y Monclova encienden alertas, en Saltillo esta situación estaría descartada, así lo aseguró Lluis Jordan, director técnico de Aguas de Saltillo (Agsal).

“En Saltillo el servicio lo hemos mantenido, tenemos muchos años invirtiendo en mantenimiento de la red hidráulica, en la renovación, por lo que creemos que este sistema está funcionando bien y en este momento no existe un riesgo de desabasto. Los saltillenses tienen agua todos los días”, apuntó.

El directivo apuntó que a pesar del panorama adverso que representa la sequía por el cambio de temporada, Saltillo cuenta con agua suficiente en sus pozos para garantizar el flujo de agua de manera diaria, descartando que existan problemas en el suministro para toda la ciudad.

Asimismo, aseguró que gracias a los trabajos de detección y reparación de fugas, con los que el año pasado lograron detectar más de mil 500 en distintos puntos de la ciudad, la eficiencia de extracción del agua se encuentra en el 78 por ciento, lo que garantiza el servicio a la población.

“Usando tecnología vamos a buscar esas fugas y vamos reparando cada año entre mil y mil 500. Cuando tú vas por la calle, no ves nada y de repente aparece un equipo nuestro; le ponen allí una señal y enseguida viene una brigada, abre un sondeo y allí abajo, hay una fuga, es como magia, pero no lo es, es trabajo, es tecnología ese esfuerzo, y no de ahora, de hace muchos años”, dijo.

Asimismo, sostuvo que la ciudadanía tiene uno de los consumos más bajos de México, dentro de los estándares mundiales son 100 litros diarios por habitante que consumen los saltillenses en sus casas, lo que está dentro de lo óptimo de cualquier estándar, tirando a bajo, “por lo tanto la ciudadanía está cumpliendo su deberes y al final el organismo operador Aguas de Saltillo, por mucho que se hiciera esto, si nosotros no trabajamos la eficiencia, si nosotros nos tuviéramos día a día batallando y concentrados en evitar el desperdicio en nuestras redes, pues tampoco se podría llegar a que se normalizara la situación”, concluyó.

EXTRACCIÓN

Saltillo obtiene toda el agua de abasto de uso público-urbano de tres acuíferos, que comparte con otros municipios de la Región Sureste, como Parras de la Fuente, Arteaga, Ramos Arizpe y —en menor medida— con General Cepeda.

Por su parte, , gerente de la paramunicipal, descartó que la capital de Coahuila vaya a tener desabasto o cortes en el suministro de líquido por la sequía que atraviesa el norte del país y que puso en alerta al estado de Nuevo León.

“No va a haber ningún tipo de cortes o de desabasto en la ciudad Saltillo; ni lo hubo el año pasado ni lo va a haber este año tampoco”, aseguró.