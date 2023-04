Encontronazo en el Congreso de Coahuila entre diputadas de Morena

La diputada Lizbeth Ogazón Nava, de Morena, llamó “traidora” a su compañera Laura Francisca Aguilar Tabares, por apoyar una propuesta del PRI para exhortar al Gobierno Federal a que asigne recursos a Coahuila para crear y ampliar los servicios de guardería y centros de cuidado para personas discapacitadas y adultos mayores con padecimientos crónicos o neuro-degenerativos.

Además, le recordó que abiertamente apoya a Ricardo Mejía Berdeja como candidato a gobernador por el PT y que, inclusive le levanta la mano y difunde la foto en las redes sociales, por lo que, de facto, ya está en otro partido. “Usted nos traicionó, Morena la hizo llegar aquí, no defiende para nada al presidente (Andrés Manuel López Obrador)... para el partido, usted nos traicionó”, le reclamó.

El exhorto incluía al Gobierno del Estado y a los 38 ayuntamientos, sin embargo, Ogazón Nava señaló que el PRI quiere que todo lo resuelva el Gobierno Federal, por eso votarían en contra del punto de acuerdo, y en varias ocasiones señaló que su compañera era una traidora al proyecto de Morena y de AMLO.

Aguilar Tabares le respondió que apoya las aspiraciones de quien representa el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación en Coahuila, y que nadie tiene que decirle qué hacer, no está traicionando ni al Presidente ni a Morena; además, el PT apoya AMLO.

Señaló que votaría a favor porque la propuesta atiende la necesidad de menores de edad, personas discapacitadas y adultos mayores y la petición va dirigida a los tres órdenes de gobierno, y sería de gran ayuda para las familias.

Ante ello, Ogazón Nava señaló que su compañera también traicionó a las mujeres al no votar propuestas que favorecerían a las mujeres y a AMLO lo traicionó al levantarle la mano al candidato del PT y que todavía tiene la desfachatez de ocupar una curul que le pertenece a Morena.

Aguilar Tabares aseguró que su compromiso es ser propositiva, actuar con ética y con principios y si no votó en las dos ocasiones, fue porque en un proyecto no coincidía y en otra debió salir de la Sesión del Pleno por un malestar de salud.

Refirió que ahora le llaman traidora por estar del lado correcto que busca el bien de las familias, además, la propuesta coincide con sus convicciones, valores y principios.

“Y si usted tiene una prueba de que me vendí por este dictamen, que dé las pruebas públicamente porque no voy a permitir que me difame... en ningún momento he traicionado a mi Presidente, lo respeto, lo admiro, es un ejemplo a seguir, este dictamen está solicitando apoyo a los tres gobiernos, no estamos atacando al Gobierno de México y menos a López Obrador”.

Finalmente, la propuesta de la diputada Martha Loera Arámbula fue aprobada por mayoría. Contempla que las guarderías y centros de cuidado funcionen las 24 horas, incluyendo sábado, domingo y durante vacaciones, para que sus cuidadores, generalmente familiares, tengan periodos de descanso.