‘Es evidente que hay fallas’, reconoce Fiscal de Coahuila sobre seguridad en Torreón

Las declaraciones las dio al llegar al Congreso de Coahuila, donde acudió para responder ante los legisladores sobre la seguridad en el municipio lagunero.

“Era cambio de turnos a las 6 a.m., lo que querían era salir y no los dejaban. No conozco pormenores, aunque sí escuchamos que eran retenidos por el GRT (Grupo de Reacción Torreón)”, indicó el fiscal de Coahuila.

Ante esta situación, el gobernador Manolo Jiménez informó que habrá intervención federal para la realización de patrullajes, detenciones y aseguramientos.