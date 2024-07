Encuentran segundo cuerpo en Mina 8 Pasta de Conchos, trabajos continúan (video)

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“Ahorita, hace rato estuvieron informándonos que va haber movimientos de Fiscalía, las familias sabemos que cuando va haber movimiento, sobre todo de Fiscalía, sabemos que hay algún indicio que han encontrado”, dijo Martínez Espinoza.

Afirmó que la información que trasciende hasta el momento es que posiblemente se haya encontrado un segundo resto y se notificó a las familias, quienes han comenzado a movilizar hacia el exterior de la Mina Pasta de Conchos.

“Son momentos delicados para nosotros y quieras o no sí te remueven muchas cosas el deber y todo, pedimos respeto. Seré respetuosa, aunque a nosotros nos digan quien es, no diré por respeto a esa familia. No me siento autorizada para informar eso”, precisó la viuda.