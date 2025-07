Saltillo: Muere Nohemí Durán Reyes, dueña del restaurante homónimo; ‘era incansable’

La madrugada de este viernes, trascendió en Saltillo Nohemí Durán Reyes, dueña del reconocido restaurante ‘Nohemí’ ubicado en el cruce del bulevar Francisco Coss y la calle Mariano Matamoros.

A los 82 años, un infarto terminó con su existencia en el plano físico mas no con un legado de 62 años de sazón y servicio.

Durán Reyes nació en el ejido San Antonio de las Alazanas, origen que le enorgulleció y que presumió constantemente ante los comensales que acudieron a su restaurante.

Sus hijos Roxman Abelardo y Vanessa Marlene Valdés Durán, la describen como una mujer de mucho entusiasmo, carismática, extrovertida y a la vez estricta.

“Todo esto que vemos lo conformó ella. No había obstáculos que no pudiera pasar y ella era una persona de puro trabajo. Me dejó un legado muy duro, trabajar de día, de noche y de tarde, no se cansaba, era incansable y nunca se quejó”, contó Roxman para VANGUARDIA.

En 2010, Odila Fuentes describió al Restaurant Nohemí con estas características:

“El Restaurant Nohemí es uno de los lugares predilectos de los saltillenses que aprecian el rico sabor de la comida casera, sazonada al estilo tradicional de la sierra de Arteaga. Ahí se comen los mejores platillos de la cocina regional: el infaltable caldo de res, con buenos trozos de pecho, chambarete, costilla, tuétano y colita de res, todo bien cocido y acompañado de una competente ración de verduras; el caldo de pollo, tan nutritivo que lo recetan los médicos de Saltillo para restablecer la salud; el rico asado de puerco, preparado como lo mandan las antiguas recetas arteaguenses; la fritada de cabrito; los deliciosos chiles rellenos; y en la temporada de cuaresma, los proverbiales siete platillos, que ahí se convierten en un verdadero banquete”.

AMISTAD CON GRANDES PERSONALIDADES

Narró también que tenía amigos de todas clases sociales y orígenes, entre ellos el cronista de la ciudad, Armando Fuentes Aguirre ‘Catón’, así como el fundador de esta casa editorial, Armando Castilla Sánchez.