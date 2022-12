Entrega patronato de la Feria Saltillo más de 3.6 mdp para organismos de la sociedad civil

Fueron 52 organismos de la sociedad civil los que recibieron alrededor de tres millones 640 mil pesos, recaudados durante la pasada Feria Saltillo 2022, producto del ingreso de 320 mil personas.

María del Refugio Gutiérrez García, presidenta del Consejo Regional Sureste de Organismos de la Sociedad Civil de Coahuila y del Patronato de la Feria Saltillo, informó que entregaron 70 mil pesos, en promedio, a cada organismo, para que continúen con su labor de beneficio social.

Estos son los recursos obtenidos durante la Feria Saltillo, en su edición 2022, que fue exitosa a pesar de los problemas registrados por las restricciones previas de la pandemia, incluso en el 2020 y 2021 el evento no se realizó para evitar riesgo de contagio masivo.

CIFRAS Y GANANCIAS

Este año, registraron 320 mil asistentes con boleto pagado. Las personas con discapacidad y adultos mayores tuvieron tarifa preferencial de 35 pesos.

“La asistencia en el 2019 fue de 353 mil y ahora 320 mil, es decir, fue muy poquita la diferencia, a pesar de que teníamos la incertidumbre de poder asistir por la pandemia”.

Para la próxima edición 2023, invitó a toda la comunidad de Saltillo y de la Región Sureste, a que acudan al evento y sumen esfuerzos para recabar recursos económicos en beneficio de organismos sociales que apoyan a personas en situación de vulnerabilidad.

“Los organismos de la sociedad civil se integran por cinco vocalías: Asistencia Social, Personas con Discapacidad, Adultos Mayores, Salud y Educación, y los 52 organismos recibimos el día de hoy un apoyo, recurso que es auditado por la Contraloría que integramos los mismos miembros del Consejo Directivo y aparte por un despacho contable externo”.

IMPACTO SOCIAL

Este control de las finanzas, garantiza a la sociedad que el dinero es ejercido de manera transparente en beneficio de 47 mil personas de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras de la Fuente.

“Y tenemos mucha más demanda, lo que pasa es que la pandemia nos perjudicó a todos y no teníamos manera de llevar a cabo la labor que realizamos”, informó, al señalar que hay alrededor de 10 mil personas en la lista de espera en busca de asistencia social.

Además, hay otras 10 organizaciones interesadas en incorporarse al Consejo Regional Sureste de Organismos de la Sociedad Civil de Coahuila. “Lo que queremos es sumar, no restar, entonces vamos a pedir que se integren y participen junto con nosotros para ayudar a los que menos tienen sumando esfuerzos”.

TRABAJAR POR LOS QUE MÁS NECESITAN

Carlos Estrada Flores, secretario del Ayuntamiento, reconoció la labor de los organismos, que trabajan en favor de los sectores más vulnerables de la sociedad y refrendó el compromiso del Municipio de apoyar a quienes más lo necesitan.

“Para el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde José María Fraustro Siller, colaborar con las organizaciones de la sociedad civil es indispensable, no hay de otra; si no es en alianza con ustedes, no podremos lograr los objetivos que están consignados en nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024”, aseguró.

Al evento asistieron Virginia Rueda Eguía, secretaria del CRS; Guadalupe Sandoval Rivas, tesorera del organismo; Alondra Anahí, reina de la Feria Saltillo 2022, y representantes de los 52 ONG’s, que integral el Consejo.