POLITICÓN: Conflictos, favoritismos y fracturas, no todo marcha de maravilla en la Fiscalía de Coahuila

I. COMPETITIVO

De visita en Saltillo, el reconocido economista Ildefonso Guajardo participó en los Foros para el Plan Municipal de Desarrollo 2025-2027. En su intervención reconoció los avances que han posicionado a Saltillo como la ciudad más competitiva de México y destacó que la cercanía del gobierno encabezado por Javier Díaz con la ciudadanía es esencial para mantener ese éxito. Guajardo subrayó que la ciudad debe mantener una agenda productiva que favorezca al sector empresarial, especialmente ante retos como la nueva relación comercial en América del Norte con el segundo gobierno de Trump.

II. AGRADECIDO

Una ciudad como Saltillo y un estado como Coahuila, dijo Guajardo, deben enfocarse en una agenda que ayude a reducir la incertidumbre económica y atraiga inversiones. Además, celebró que Coahuila es el único estado del país que aparece libre de grupos delictivos, de esos que Estados Unidos ha declarado organizaciones terroristas. Guajardo incluso se dio espacio para bromear diciendo que le da las gracias a Alito Moreno por no darle el espacio negociado de senador, lo que arrancó sonrisas entre los asistentes.

III. IMAGEN PARA LAS REDES

Federico Fernández Montañez inició su gestión como fiscal general con el viento a favor y el respaldo político bien amarrado. Sin disimulos, también ejerce control sobre la Secretaría de Seguridad Pública a través de Hugo Gutiérrez. En redes sociales, todo marcha de maravilla: historias de Instagram con fondo de Alejandro Sanz y una narrativa de eficiencia impecable. Pero la realidad es otra: al interior de la Fiscalía el ambiente está enrarecido; hay quienes gozan del privilegio del “círculo de confianza” y quienes, aunque forman parte del equipo en el poder, reciben un trato distinto... y no precisamente cordial.

IV. GRIETAS INTERNAS

El caso más evidente, nos dicen los enterados, es el de Katy Salinas Pérez , titular de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez. En el discurso todo es respaldo y armonía, pero en la práctica la Fiscalía General le ponen trabas a su trabajo. ¡Vaya ironía! Quien encabeza una fiscalía especializada en violencia de género enfrenta lo que podría calificarse como violencia política. En los pasillos se comenta que la disputa no es sólo institucional, sino una batalla entre dos equipos que, curiosamente, responden al mismo jefe: el gobernador.

V. A PUERTA CERRADA I

Como lo adelantamos ayer en este espacio, Andrés Manuel López Beltrán visitó Saltillo este jueves para pasar revista al trabajo que realizan los “enlaces electorales” que el partido de moda tiene en cada uno de los distritos electorales federales de la entidad y ver cómo va el trabajo de afiliación partidista. Y, como se dijo también, las “élites” −porque ya sabe usted que hay más de una− no fueron requeridas para compartir espacio con el mandamás... ¡perdón!, con el secretario de Organización de Morena . Ni “guadianos” ni “salazares” fueron siquiera informados, nos dicen, del sitio donde se llevó a cabo el encuentro.

VI. A PUERTA CERRADA II

A la sede del evento, un hotel del oriente de la ciudad, llegaron los responsables de la estructura de afiliación de todo el estado, pero nadie fuera de los invitados a la reunión tuvo acceso a “El Heredero”, quien no parece interesado en figurar mucho en público, ni en revelar detalles del trabajo que realiza su partido. Como buen “poder tras el trono”, le basta con tener el control de la estructura y que eso se note cuando sea necesario, es decir, a la hora de nombrar candidatos.

VII. CON SOMBRERO AJENO

La UAdeC recibió una excelente noticia: la Auditoría Superior de la Federación no encontró observaciones en la revisión de la cuenta pública 2023, un hecho inédito para la institución. En su comunicado, la Universidad atribuyó el logro a la actual administración y sus esfuerzos por mejorar la eficiencia presupuestal. Pero los que saben leer entre líneas no tardaron en notar el detalle clave: el ejercicio auditado corresponde a 2023, cuando la rectoría aún estaba en manos de Salvador Hernández Vélez . Así que sí: el resultado es muy positivo... pero el crédito tiene otro destinatario.

VIII. QUE SIGA EL EJEMPLO

Y aunque, “haiga sido como haiga sido”, el que no haya observaciones es una buena noticia para la Casa de los Lobos, tratar de colgarse logros ajenos no deja de ser un movimiento oportunista −vulgar, dirían algunos−. Lo realmente importante será ver si la nueva administración mantiene estos resultados en futuras auditorías, cuando ya no pueda vivir de herencias ni maquillar su desempeño con éxitos pasados. Ahí se verá si el discurso de eficiencia y transparencia realmente se sostiene o si sólo era un adorno.

