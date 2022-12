Entrega Policía de Saltillo juguetes a niños de la colonia La Gloria

Entre risas y regalos se vivió la mañana del 20 de diciembre en la colonia La Gloria, Saltillo, cuando personal de la Comisión de Protección Ciudadana acudió para compartir el espíritu navideño con los niños de la zona habitacional.

Los pequeños compartieron momentos de alegría, después de que se les llevó por parte de los agentes, piñatas para que convivieran entre ellos y con las autoridades en una mañana de felicidad.

Además de las piñatas, les llevaron bolos para que los infantes pudieran llevar a sus casas, quedando un momento más duradero después de la celebración.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Buscan a ‘Plumas’! Se extravía patito cerca de parque Chapulín, Saltillo

Sin embargo, no solo quedó en risas y dulces, pues los agentes de la corporación regalaron juguetes a los niños, para llevarlos no sólo en sus manos si no en su recuerdo, después de una mañana con tantas emociones vividas.

Los niños tuvieron momentos de alegría con los elementos de la corporación, quienes tomaron tiempo de su servicio para tener este acercamiento con parte de la comunidad.