Congreso del Estado llama a reforzar la seguridad en Coahuila

El reciente rompimiento del convenio de colaboración en materia de seguridad entre el alcalde de Torreón, Román Cepeda, y el gobierno de Manolo Jiménez Salinas ha generado una serie de reacciones en el ámbito político.

Cabe recordar que este acuerdo, que establecía un mando único con el Grupo de Reacción, permitía que elementos estatales fueran pagados por el municipio. Su disolución ha llevado al gobierno de Coahuila a asumir el control del GRT, asegurando que se respetarán las condiciones laborales de los elementos involucrados.

TE PUEDE INTERESAR: Espera INE Coahuila normativa para empezar a organizar elección de jueces y magistrados

LA COORDINACIÓN, INDISPENSABLE PARA MANTENER LA PAZ: LUZ ELENA MORALES

Luz Elena Morales, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, enfatizó la importancia de mantener la coordinación en seguridad e hizo un llamado a los alcaldes de los 38 municipios a seguir en coordinación con el gobierno estatal para mantener a Coahuila como uno de los estados más seguros de México.

Morales destacó la situación de estados vecinos, mencionando que “las circunstancias son muy lamentables y que costó mucho aquí en Coahuila el poder tener esta paz”.

Aseveró que el Gobernador tendrá todos los mecanismos y continuará con la coordinación con el Ejército, con la Federación y con los propios alcaldes para mantener estos niveles de seguridad en Coahuila.

En ese sentido, la legisladora reiteró que el Congreso estará atento para fortalecer las instituciones, mencionando que se están analizando reformas a la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad y una Ley de Coordinación para mantener la seguridad y la justicia.

NECESARIO NO POLARIZAR TEMA DE SEGURIDAD: AGUADO

Por su parte, el legislador lagunero, Gerardo Aguado, subrayó que la prioridad del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, es salvaguardar la integridad de la ciudadanía y destacó la necesidad de no polarizar el tema de la seguridad.

Aguado enfatizó que la confianza de los ciudadanos en sus autoridades es crucial para mantener la cohesión social y que la unidad es esencial para preservar la tranquilidad en el estado.

“El llamado es a no polarizar, no politizar y a tener mucho cuidado, porque la ciudadanía ha sido firme y contundente. Nos ha dado, si bien es cierto, la confianza en las urnas en gran medida por la seguridad, y pues también si no demostramos unidad, si no demostramos cohesión, si no demostramos generosidad, esa gente el día de mañana lo puede demandar”, dijo.

Agregó que existe una creciente preocupación por empresarios de la región, a quienes les ha reiterado que la prioridad del gobierno estatal es la seguridad en Coahuila.

“Pero a ellos les he dicho eso: que sigue siendo nuestra principal prioridad y que haremos todo lo necesario. Tenemos un gran modelo de seguridad, más allá de cualquier diferencia o situación que se haya podido presentar al respecto, que es un modelo que permitirá seguir trabajando de manera coordinada con los distintos mandos en materia de seguridad, desde el Ejército, por supuesto, la Marina, la Guardia Nacional y las distintas policías a nivel municipal”, explicó.

“Es un llamado a no politizar, a no dividir y a cuidar algo que nos ha costado mucho construir varios años, que es un sistema de seguridad modelo a nivel nacional”, añadió.

Por su parte, Carlos Robles Loustaunau, líder del PRI en Coahuila, expresó su descontento con la decisión del alcalde. “Cualquier intento de no apoyar esa política del gobernador Manolo Jiménez, pues yo no lo veo con buenos ojos como ciudadano, como diputado y como presidente de la Comisión de Seguridad”, dijo Robles, quien hizo un llamado a la solidaridad entre los municipios y recordó que la seguridad no debe ser un tema político, sino un compromiso colectivo.

LA SEGURIDAD DEBE ATENDERSE DIARIAMENTE: PAREDES

El diputado Alfredo Paredes, exalcalde de Monclova, también se pronunció al respecto, sugiriendo que la seguridad es un tema que debe atenderse diariamente en coordinación con los tres niveles de gobierno, recordando su propia experiencia en el manejo de recursos para garantizar la seguridad en su municipio. Paredes instó al alcalde Cepeda a buscar soluciones en conjunto y no hacer pública la situación, ya que esto podría ser aprovechado por la delincuencia.

“Yo lo único que exhorto es que llevemos las cosas en paz y que los temas de seguridad se acuerden en la mesa, que no se hagan públicos, porque la delincuencia organizada está buscando una debilidad y poderse meter, y más en la región de La Laguna”, señaló.

Recordó que en La Laguna aún hay “cicatrices” que dejó la violencia vivida en años anteriores y aseguró que la ciudadanía no quiere volver a vivir en estas circunstancias.